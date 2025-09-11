MP में अस्पताल से कैदी फरार, पहले चाबी चुराई, फिर ताला खोला, बंदूक उठाई और रफूचक्कर
MP में अस्पताल से कैदी फरार, पहले चाबी चुराई, फिर ताला खोला, बंदूक उठाई और रफूचक्कर

Chhatarpur News: छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया एक कैदी बंदूक लेकर फरार हो गया. वह हत्या करने की कोशिश के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहा था, पुलिस कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:20 PM IST
छतरपुर जिला अस्पताल से कैदी फरार
MP News: एमपी के छतरपुर जिले में एक कैदी के जिला अस्पताल से फरार होने के मामले में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि हत्या की कोशिश करने के मामले में ट्रायल का सामना कर रहा कैदी अचानक जिला अस्पताल से भाग निकला, इतना ही नहीं वह अपने साथ भागते हुए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की रायफल भी चला गया. घटना के बाद जिले में हड़कंप है. एसपी ने इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जबकि पुलिस कुछ टीमों को आरोपी के पीछे लगाया गया है, बताया जा रहा है कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर और भी मामले दर्ज है, ऐसे में बंदूक लेकर भागने के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है. 

छतरपुर जिला अस्पताल से इस तरह भागा कैदी 

बताया जा रहा है कि फरार हुए कैदी का नाम रविंद्र सिंह परिहार है जो ओरछा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अस्पताल वार्ड में तैनात पुलिसकर्मी घटना के समय सो रहे थे, इस दौरान रविंद्र ने एक सुरक्षाकर्मी की जेब से लॉकअप की चाबी निकाल ली और ताला खोलकर बाहर निकल गया उसने मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी की रायफल भी अपने साथ ले ली. पुलिस अब अस्पताल परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि छत्रसाल चौराहे पर लगे अधिकांश कैमरे पिछले दो महीने से बंद पड़े थे, जिससे फरार कैदी की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है. इस मामले में छतरपुर एसपी अगम जैन ने चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है. 

ये भी पढ़ेंः मां की हत्या के जख्म अभी भरे भी नहीं, जेल में बंद आरोपी ने बेटे को भी दी धमकी

लंबा आपराधिक रिकॉर्ड 

रविंद्र सिंह परिहार का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है, पुलिस ने बताया कि वह हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, मारपीट और वसूली जैसे मामलों में आरोपी रहा है, साल 2020 में गांव में कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के बाद उसने व्यक्तिगत बदला लेना शुरू कर दिया था, इसके बाद उस पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए. 18 नवंबर 2024 को पुलिस ने प्रीतमपुर में रविंद्र को घेरकर गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के दौरान उसने एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वस्थ होने पर जेल भेज दिया गया. 

हाल ही में उसके वकील ने अदालत में अपील की कि रविंद्र के पैर के घाव का सही इलाज नहीं हो रहा है. कोर्ट के निर्देश पर 9 सितंबर 2025 को उसे दोबारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब वह फरार हो गया. पुलिस ने रविंद्र को संरक्षण देने के शक में दो लोगों अजय सिंह चंदेल और उत्तम सिंह लोधी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, इसके अलावा शहर के बाहर निगरानी बढ़ाई गई है. छतरपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. 

छतरपुर से हरीश गुप्ता की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः पढ़ाने की आड़ में कश्मीरी प्रोफेसर की हिंदू लड़की से गंदी हरकत, छात्रा ने सुनाई आपबीती

