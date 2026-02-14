छतरपुर में शराबी का 'हाईवोल्टेज ड्रामा', चौकी में घुसकर तोड़ी कुर्सियां, बाहर निकलते ही पुलिसवालों को जड़े थप्पड़

Drunk Man Creates Ruckus-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शराबी ने न केवल पुलिस चौकी के अंदर जमकर उत्पात मचाया, बल्कि उसे समझाने आए पुलिसकर्मियों पर भी हाथ साफ कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद पुलिस विभाग की काफी फजीहत हो रही है.

चौकी के अंदर मचाया उत्पात

घटना शहर के व्यस्त डाकखाना चौराहे की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशे की हालत में बीच सड़क पर हंगामा कर रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ के लिए पास की पुलिस चौकी ले आई. जैसे ही उसे चौकी के अंदर बंद किया गया, वह और भी उग्र हो गया. नशे की हालत में युवक ने चौकी के अंदर रखी कुर्सियां उठाकर पटक दीं और चौकी प्रभारी की टेबल पर रखे सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी.

पुलिसकर्मी को जड़े थप्पड़

जब पुलिसकर्मी युवक को काबू करने के लिए बाहर लाए, तो उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ही थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. युवक इतने नशे में था कि उसे किसी का खौफ नहीं था. अचानक हुए हमले से कुछ देर के लिए पुलिसकर्मी भी सकपका गए. हालांकि बाद में थाने से और पुलिस बल मंगाया गया, तब कहीं जाकर उस पर काबू पाया जा सका.

नाम तक नहीं बता पा रहा था युवक

चौकी में हुए हंगामे के बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले गई. युवक के नशे का आलम यह था कि वह अपना नाम और पता तक बताने की स्थिति में भी नहीं था. पुलिस ने फिलहाल अज्ञात युवक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने सहित अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि डाकखाना चौराहे पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाताहै. लोग खुलेआम आसपास बैठकर शराब पीते हैं और अक्सर मारपीट की नौबत आती है.

