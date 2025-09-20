छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर

Chhatarpur News: छतरपुर में एक ही परिवार के चार लोगों तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसमें दो लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई. वहीं दो की हालत गंभीर है. इस घटना के पीछे कोई साजिश है या कुछ और इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है.
Chhatarpur Breaking News: छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के देरी गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ओमप्रकाश अहिरवार और उनके 4 साल के बेटे रियन्स की मौत हो गई. वहीं, मृतक ओमप्रकाश अहिरवार की पत्नी नंदनी और बड़ा बेटा आदेश गंभीर हालत में हैं. दोनों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. इस रहस्यमी मौत के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि चारों लोगों ने जहर खा लिया.
जानाकारी के मुताबिक, घटना देरी गांव की है जहां किसान ओम प्रकाश अहिरवार और 4 साल के छोटे बेटे रियन्स की पेट और सीने में दर्द के कारण मौत हो गई, वहीं किसान ओमप्रकाश की पत्नी नंदनी और बड़े बेटे आदेश के पेट और सीने में दर्द उठा, जिसकी हालात गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है.
नहीं पता चल पा रही मौत की वजह
वहीं, परिवार ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची. परिजन मौत की वजह नही बता पा रहे हैं, वहीं मृतक की बहिन का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनके भाई को धमकी देते थे. शायद उन्हीं लोगों ने इन सब को कुछ खिला दिया. जिसकी वजह से पूरा परिवार की हालत बिगडी. वहीं सीएसपी का कहना है कि घटना की वजह स्पष्ट नही हो पा रही है. जांच जारी है मृतकौ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की वजह सामने आयेगी.
पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि एक दिन पहले लोन का बकाया जमा करने के लिए लोन देने वाली कंपनी के लोग आए थे और जमीन की कुर्की कराने की बात कह रहे थे. हालांकि, इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है, परिवार के दो लोगों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा.
रिपोर्ट- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर
