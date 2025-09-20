छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2929965
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर

Chhatarpur News: छतरपुर में एक ही परिवार के चार लोगों तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसमें दो लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई. वहीं दो की हालत गंभीर है. इस घटना के पीछे कोई साजिश है या कुछ और इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर

Chhatarpur Breaking News: छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के देरी गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ओमप्रकाश अहिरवार और उनके 4 साल के बेटे रियन्स की मौत हो गई. वहीं, मृतक ओमप्रकाश अहिरवार की पत्नी नंदनी और बड़ा बेटा आदेश गंभीर हालत में हैं. दोनों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. इस रहस्यमी मौत के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि चारों लोगों ने जहर खा लिया. 

जानाकारी के मुताबिक, घटना देरी गांव की है जहां किसान ओम प्रकाश अहिरवार और 4 साल के छोटे बेटे रियन्स की पेट और सीने में दर्द के कारण मौत हो गई, वहीं किसान ओमप्रकाश की पत्नी नंदनी और बड़े बेटे आदेश के पेट और सीने में दर्द उठा, जिसकी हालात गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है.

नहीं पता चल पा रही मौत की वजह
वहीं, परिवार ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची. परिजन मौत की वजह नही बता पा रहे हैं, वहीं मृतक की बहिन का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनके भाई को धमकी देते थे. शायद उन्हीं लोगों ने इन सब को कुछ खिला दिया. जिसकी वजह से पूरा परिवार की हालत बिगडी. वहीं सीएसपी का कहना है कि घटना की वजह स्पष्ट नही हो पा रही है. जांच जारी है मृतकौ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की वजह सामने आयेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि एक दिन पहले लोन का बकाया जमा करने के लिए लोन देने वाली कंपनी के लोग आए थे और जमीन की कुर्की कराने की बात कह रहे थे. हालांकि, इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है, परिवार के दो लोगों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा.

ये भी पढ़ें-बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

chhatarpur news
छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर
bhind news
गायों के हक में सड़कों पर उतरेंगे कंप्यूटर बाबा, भोपाल तक निकालेंगे गौ-न्याय यात्रा
ujjain news
गरबा को लेकर क्या बोली गुजरात की हिंदुवादी नेत्री? जानिए कौन हैं काजल हिंदुस्तानी?
Dongargarh News
नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी,9 दिन रुकेंगी ये 10 ट्रेनें
Bilaspur News
बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
mp news
हुनर सिखाने से पहले ही ठप! 14 में से 13 समाजों के बोर्डों की अधूरी कहानी
ujjain news
महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, CCTV ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल
chhatarpur news
कुत्ते का विधि विधान सें अंतिम संस्कार, कराया जायेगा तेरहवीं पर भंडारा
balod news
छग में झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत, प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन
;