बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल...शुरू हुआ निर्माण कार्य, इतने दिनों में बनकर होगा तैयार

Chhatarpur News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पहल पर दवा और दुआ के संकल्प के तहत एक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. यह अस्पताल बुंदेलखंड क्षेत्र सहित पूरे देश भर के वंचित मरीज़ों के लिए अत्याधुनिक और सुलभ उपचार का केंद्र बनने जा रहा है.
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Cancer Hospital at Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इच्छा के अनुरूप कैंसर अस्पताल का औपचारिक निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है, जिसकी आधारशिला पिछले साल PM नरेंद्र मोदी ने रखी थी. निर्माण कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत रुइया ने इस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी संभाल ली है. वे अपनी टीम के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन किया, इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर से मुलाक़ात की. अब तक, कैंसर अस्पताल की बाउंड्री वॉल पर काम चल रहा था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है. लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक बाहरी दीवार बनाकर अस्पताल परिसर की सीमा निर्धारित कर दी गई है.
एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इस विशाल अस्पताल के निर्माण का काम संभाल रही है, जिसे 'बागेश्वर धाम जन सेवा समिति' की देखरेख में विकसित किया जा रहा है. पांच छोटी बच्चियों की पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच अस्पताल के निर्माण की नींव रखी गई. पूरा होने के बाद यह अस्पताल आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए जीवन-रक्षक साबित होगा.
डेढ़ साल में तैयार होगा आधुनिक अस्पताल
अनुमानों के अनुसार, अस्पताल की मुख्य संरचना को पूरा करने में 18 से 20 महीने लगेंगे. एक बार मुख्य संरचना का निर्माण शुरू हो जाने के बाद, अस्पताल के डेढ़ साल के भीतर तैयार हो जाने की उम्मीद है. यह कैंसर अस्पताल न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे राज्य और देश भर के गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए भी एक वरदान साबित होगा, जिससे उन्हें आधुनिक और सुलभ उपचार सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी. यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करेगी, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी.
धर्मशाला का निर्माण
25 एकड़ के अस्पताल परिसर में जहां कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी, वहीं मरीज़ों के रिश्तेदारों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा. अस्पताल परिसर के भीतर एक बायो-पार्क और एक बॉटनिकल गार्डन भी विकसित किया जाएगा.
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