बेंच पर लड़की, सिर पर काला दुपट्टा…‘आई रे जवानी’ गाने पर क्लासरूम में लगाए खतरनाक ठुमके, रील वायरल

Chhatarpur Reel News: छतरपुर के बड़ामलहरा कॉलेज, खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इन दिनों एक छात्रा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसको लेकर स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि बैंच पर एक लड़की खड़े होकर जमकर ठुमके लगा रही है. उसके सामने दूसरी बैंच पर दो लड़कियां उसे ताल में ताल मिलाकर भी डांस कर रही हैं. डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

आरोप है कि कॉलेज की छात्राएं खाली क्लासरूम में डेस्क और बेंच को मंच बनाकर रील शूट कर रही हैं. जिन क्लासरूम में पढ़ाई और अनुशासन की उम्मीद की जाती है, वही अब सोशल मीडिया कंटेंट का जोन बनते जा रहे हैं. पढ़ाई के समय छात्र-छात्राओं का इस तरह का व्यवहार न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि कॉलेज की गरिमा पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है.

स्कूल प्रबंधन पर सवाल

सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कॉलेज प्रबंधन की भूमिका को लेकर उठ रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, न तो समय रहते इस पर रोक लगाई गई और न ही कोई सख्त चेतावनी दी गई. जिम्मेदार अधिकारी मानो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हों. यह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं, बल्कि शैक्षणिक वातावरण के साथ खुला खिलवाड़ है. जिस डेस्क पर किताबें खुलनी चाहिए थीं, वही अब कैमरे और रील का सहारा बन चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि छात्र कॉलेज शिक्षा के लिए आ रहे हैं या वायरल होने के लिए. अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का क्या संदेश जाएगा. अब सभी की निगाहें कॉलेज प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं. कार्रवाई होगी या यह मामला भी अन्य वायरल ट्रेंड्स की तरह दबा दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी.

(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!