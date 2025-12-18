Advertisement
बेंच पर लड़की, सिर पर काला दुपट्टा…‘आई रे जवानी’ गाने पर क्लासरूम में लगाए खतरनाक ठुमके, रील वायरल

Chhatarpur Viral Dance Reel: छतरपुर के बड़ामलहरा कॉलेज में खाली क्लासरूम के दौरान एक छात्रा ने बैंच पर चढ़कर जमकर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इसको लेकर कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:12 PM IST
Chhatarpur Viral Dance Reel
Chhatarpur Viral Dance Reel

Chhatarpur Reel News: छतरपुर के बड़ामलहरा कॉलेज, खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इन दिनों एक छात्रा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसको लेकर स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि बैंच पर एक लड़की खड़े होकर जमकर ठुमके लगा रही है. उसके सामने दूसरी बैंच पर दो लड़कियां उसे ताल में ताल मिलाकर भी डांस कर रही हैं. डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

आरोप है कि कॉलेज की छात्राएं खाली क्लासरूम में डेस्क और बेंच को मंच बनाकर रील शूट कर रही हैं. जिन क्लासरूम में पढ़ाई और अनुशासन की उम्मीद की जाती है, वही अब सोशल मीडिया कंटेंट का जोन बनते जा रहे हैं. पढ़ाई के समय छात्र-छात्राओं का इस तरह का व्यवहार न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि कॉलेज की गरिमा पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है. 

स्कूल प्रबंधन पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कॉलेज प्रबंधन की भूमिका को लेकर उठ रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, न तो समय रहते इस पर रोक लगाई गई और न ही कोई सख्त चेतावनी दी गई. जिम्मेदार अधिकारी मानो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हों. यह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं, बल्कि शैक्षणिक वातावरण के साथ खुला खिलवाड़ है. जिस डेस्क पर किताबें खुलनी चाहिए थीं, वही अब कैमरे और रील का सहारा बन चुकी हैं.

इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि छात्र कॉलेज शिक्षा के लिए आ रहे हैं या वायरल होने के लिए. अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का क्या संदेश जाएगा. अब सभी की निगाहें कॉलेज प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं. कार्रवाई होगी या यह मामला भी अन्य वायरल ट्रेंड्स की तरह दबा दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी.

(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

 

