15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम, दांव पर बच्चों का भविष्य

MP News-मध्यप्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हैरान करने वाली तस्वीर छतरपुर जिले के नौगांव ब्लॉक से सामने आई है. यहां के बीरपुरा प्राथमिक शाला में सरकारी खजाना तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य अंधेर में है. एक तरफ जहां सरकार बच्चों की शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के शिक्षक बच्चों को अंधकार में धकेल रहे हैं. स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों का सामान्य ज्ञान शून्य है.

कागजों में 22 बच्चे दर्ज

इस स्कूल में कागजों में 22 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन स्कूल में औसतन केवल 15 बच्चे ही पढ़ने आते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन मुट्ठी भर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 3 शिक्षक तैनात हैं. एक शिक्षक का औसत वेतन करीब 70 हजार रुपए है, यानी सरकार हर महीने यहां शिक्षकों के वेतन पर करीब 2 लाख 10 हजार रुपए खर्च कर रही है. इस हिसाब से एक बच्चे की पढ़ाई पर हर महीने लगभग 13 हजार रुपए सरकार खर्ज कर रही है.

सामान्य ज्ञान जीरो

सरकार का इतना पैसा खर्ज करने के बाद भी शिक्षा का स्तर शर्मनाक है. स्कूल के बच्चों को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर तक का नाम नहीं पता. इतना ही नहीं बच्चों से आगे उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक है. स्कूल के एक शिक्षक को न प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पता था और न ही देश के शिक्षा मंत्री का. इन बच्चों को पढ़ाने वालों का सामान्य ज्ञान ही जीरो है, तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं.

नौगांव से सटा हुआ है स्कूल

ऐसा भी नहीं है कि यह स्कूल किसी पिछड़े या आदिवासी इलाके में है, बल्कि नौगांव शहर से बिल्कुल सटा हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग केवल कागजी रिपोर्टों से संतुष्ट है. निरीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन और जवाबदेही जैसे शब्द सिर्फ फाइलों में सीमित हैं. बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं.

अधिकारी झाड़ रहे पल्ला

जब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने वही रटा-रटाया जवाब दिया जो हमेशा दिया जाता है. उनका कहना है कि अगर स्कूल में शिक्षक ज्यादा हैं, तो उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाएगा. जिले में गिरते शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने के बजाय अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं.रिपोर्ट-हरीश गुप्ता

