Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3113358
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम, दांव पर बच्चों का भविष्य

Chhatarpur News-छतरपुर के बीरपुरा प्राथमिक शाला में कागजों में 22 बच्चे दर्ज है. लेकिन औसतन 15 ही बच्चे स्कूल में उपस्थित होते है, इसके बावजूद स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ है. बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का सामान्य ज्ञान जीरो है, स्कूल में बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम, दांव पर बच्चों का भविष्य

MP News-मध्यप्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हैरान करने वाली तस्वीर छतरपुर जिले के नौगांव ब्लॉक से सामने आई है. यहां के बीरपुरा प्राथमिक शाला में सरकारी खजाना तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य अंधेर में है. एक तरफ जहां सरकार बच्चों की शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के शिक्षक बच्चों को अंधकार में धकेल रहे हैं. स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों का सामान्य ज्ञान शून्य है. 

कागजों में 22 बच्चे दर्ज 
इस स्कूल में कागजों में 22 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन स्कूल में औसतन केवल 15 बच्चे ही पढ़ने आते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन मुट्ठी भर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 3 शिक्षक तैनात हैं. एक शिक्षक का औसत वेतन करीब 70 हजार रुपए है, यानी सरकार हर महीने यहां शिक्षकों के वेतन पर करीब 2 लाख 10 हजार रुपए खर्च कर रही है. इस हिसाब से एक बच्चे की पढ़ाई पर हर महीने लगभग 13 हजार रुपए सरकार खर्ज कर रही है. 

सामान्य ज्ञान जीरो
सरकार का इतना पैसा खर्ज करने के बाद भी शिक्षा का स्तर शर्मनाक है. स्कूल के बच्चों को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर तक का नाम नहीं पता. इतना ही नहीं बच्चों से आगे उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक है. स्कूल के एक शिक्षक को न प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पता था और न ही देश के शिक्षा मंत्री का. इन बच्चों को पढ़ाने वालों का सामान्य ज्ञान ही जीरो है, तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नौगांव से सटा हुआ है स्कूल 
ऐसा भी नहीं है कि यह स्कूल किसी पिछड़े या आदिवासी इलाके में है, बल्कि नौगांव शहर से बिल्कुल सटा हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग केवल कागजी रिपोर्टों से संतुष्ट है. निरीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन और जवाबदेही जैसे शब्द सिर्फ फाइलों में सीमित हैं. बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं.

अधिकारी झाड़ रहे पल्ला
जब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने वही रटा-रटाया जवाब दिया जो हमेशा दिया जाता है. उनका कहना है कि अगर स्कूल में शिक्षक ज्यादा हैं, तो उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाएगा. जिले में गिरते शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने के बजाय अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं.रिपोर्ट-हरीश गुप्ता

यह भी पढ़ें-उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, जानिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newschhatarpur newsmp latest news

Trending news

mp news
15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम
Ujjain News Hindi
चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मिले 7 नए IAS, राज्य सेवा के अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, जानिए नाम
ratlam news
रतलाम के स्कूल में 'चोटी' पर बवाल, छात्राओं ने शिक्षिका पर लगाए बाल काटने के आरोप
mp news
11.14% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ देश की 'ग्रोथ इंजन' बना मध्यप्रदेश! बदल रही तस्वीर
mp news
उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, जानिए
chhattisgarh news
बिरनपुर हिंसा मामला, रहीम-ईदुल की हत्या के 17 आरोपी दोषमुक्त, 3 साल बाद आया फैसला
indore news
इंदौर की सियासत में बड़ा उलटफेर, दिग्गज BJP नेता की बेटी ने थामा 'हाथ', चर्चाएं तेज
Ujjain News Hindi
'दिलवर' बनकर उज्जैन में घूम रहा था जफर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई
chhatarpur news
पति ने बेरहमी से पीटा, गला घोंटा फिर पेट्रोल डालकर जलाया; पत्नी ने कहा- केस मत करना!