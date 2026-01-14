बागेश्वर धाम में खुलेगा गुरुकुल, मिलेगी सनातनी शिक्षा, बनारस से आएंगे विद्वान शिक्षक

Bageshwar Dham Gurukul: बागेश्वर धाम में सनातनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की है कि फरवरी माह में आयोजित होने वाले सप्तम कन्या विवाह महोत्सव के अवसर पर बागेश्वर धाम में गुरुकुलम और वेद विद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा. इस गुरुकुल में बच्चों को सनातनी शिक्षा जैसे- वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे.

इस गुरुकुल की खास बात यह होगी कि वहां पढ़ाने के लिए बनारस (काशी) से जाने-माने विद्वानों को खास तौर पर बुलाया जा रहा है. ये शिक्षक बटुक ब्राह्मणों और छात्रों को वेद, रामायण, गीता और पुराणों का गहरा ज्ञान देंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने संस्कृत कहावत "विदेशेषु धनं विद्या" (विदेशों में विद्या ही धन है) का उल्लेख करते हुए समझाया कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी बचाता है.

वैदिक मंत्रों से गूंजेगा बागेश्वर धाम

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 'इसी साल फरवरी में सप्तम कन्या विवाह समारोह के दौरान बागेश्वर धाम में गुरुकुल का उद्घाटन किया जाएगा. वाराणसी के विद्वान शिक्षकों को शिक्षा देने की ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है. उन्होंने एक कहावत कही, "विदेशेषु धनं विद्या" जिसका मतलब है कि अगर आप घर से दूर हैं और आपके पास भौतिक धन नहीं है लेकिन ज्ञान है तो वह ज्ञान आपको हर स्थिति में संसाधन देगा'. उन्होंने आगे कहा कि 'इस साल से बागेश्वर धाम में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए एक गुरुकुल शुरू किया जा रहा है. युवा ब्राह्मण छात्रों द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप पूरे बागेश्वर धाम में गूंजेगा'.

विद्या का दान सबसे बड़ा दान

बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि 'खाना, पानी और दौलत सिर्फ़ कुछ समय के लिए सहारा देंगे, लेकिन अगर ज्ञान दिया जाए तो यह इंसान को पूरी ज़िंदगी फायदा पहुंचाएगा'. इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बचाकर अपनी जड़ों से जोड़ना है. गुरुकुल में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक संस्कार भी सिखाए जाएंगे, जैसे मस्तक पर तिलक धारण करना, शिखा बंधन, और बड़ों का सम्मान करना. बाबा बागेश्वर का मानना है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है क्योंकि यह मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है.

