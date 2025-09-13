पति ने दिया धोखा, मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश, फिर दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Chhatarpur Crime News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां 9 सितंबर को सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर एक महिला बंधी हुई हालत में मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. होश में आने पर महिला ने अपने पति और उसके दो दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति उसे बाजार ले गया और मोमोज खिलाए, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे हाईवे के किनारे बंधक बनाकर छोड़ दिया था.

पति ने दोस्तों संग मिलकर किया पत्नी का गैंगरेप

दरअसल, 9 सितंबर को छतरपुर में सागर-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महिला संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. होश में आने पर महिला ने अपने पति और दो अन्य लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है.

मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति उसे बाजार ले गया और मोमोज खिलाए जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे बंधक बनाकर हाईवे किनारे छोड़ दिया. महिला की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने उसके पति और दो अन्य लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने इससे पहले भी सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन महिला बयान नहीं देती थी जिसकी वजह से आरोपी कोर्ट से छूट जाते थे. महिला पहले भी दमोह, गुलगंज और बिजावर थानों में दुष्कर्म और मारपीट के मामले दर्ज करा चुकी है. रिपोर्ट- हरीश गुप्ता

