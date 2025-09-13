पति ने दिया धोखा, मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश, फिर दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2920438
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पति ने दिया धोखा, मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश, फिर दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Chhatarpur News: छतरपुर में एक महिला ने अपने पति और दो अन्य लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला ने बताया कि उसके पति ने मोमोज खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति ने दिया धोखा, मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश, फिर दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Chhatarpur Crime News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां 9 सितंबर को सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर एक महिला बंधी हुई हालत में मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. होश में आने पर महिला ने अपने पति और उसके दो दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति उसे बाजार ले गया और मोमोज खिलाए, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे हाईवे के किनारे बंधक बनाकर छोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: MP में अस्पताल से कैदी फरार, पहले चाबी चुराई, फिर ताला खोला, बंदूक उठाई और रफूचक्कर

 

Add Zee News as a Preferred Source

पति ने दोस्तों संग मिलकर किया पत्नी का गैंगरेप
दरअसल, 9 सितंबर को छतरपुर में सागर-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महिला संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. होश में आने पर महिला ने अपने पति और दो अन्य लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है.

यह भी पढ़ें: Gen-Z की आग से सुलगा नेपाल, बागेश्वर बाबा बोले- 'युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का रास्ता चुनें'

 

मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश
महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति उसे बाजार ले गया और मोमोज खिलाए जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे बंधक बनाकर हाईवे किनारे छोड़ दिया. महिला की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने उसके पति और दो अन्य लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने इससे पहले भी सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन महिला बयान नहीं देती थी जिसकी वजह से आरोपी कोर्ट से छूट जाते थे. महिला पहले भी दमोह, गुलगंज और बिजावर थानों में दुष्कर्म और मारपीट के मामले दर्ज करा चुकी है. रिपोर्ट- हरीश गुप्ता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

iit indore news
मिल गया ब्लड कैंसर का इलाज! इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा, आसानी से कर सकेंगे यूज
Rajnandgaon news
ये लड़की का चक्कर है भैया! बार-बार समझाने पर नहीं माना दोस्त,तो 'बाबू' के खातिर...
MP CM
Mandsaur News:सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग, उड़ान से पहले टला बड़ा हादसा
raipur news
वायरल हुआ बिना कपड़ों की पार्टी का निमंत्रण, पोस्टर में न्यूड आने का इनविटेशन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश
mp top breaking
सीएम के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बीजेपी नेता की गाड़ी से 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त
NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, MBBS-BDS के लिए कब तक होगा पंजीयन?
bhopal news
भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, 500 जवान रहेंगे मौजूद
mp drugs case
मध्य प्रदेश में 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बीजेपी नेता से जुड़े हैं तार!
DA hike news
एमपी में दिवाली पर डबल धमाका! बोनस के साथ बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
;