तौलिया से गला घोंट कर की भाई हत्या, जेठ करता था बहु को परेशान, पति ने उतारा मौत के घाट

MP Crime News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. चंदला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलकौरा गांव में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की हत्या उसके सगे चचेरे भाई ने की थी. इस घटना के पीछे की वजह पारिवारिक कलह और आरोपी की पत्नी को परेशान करने से जुड़ी हुई है.

जानिए क्या था पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, बलकौरा निवासी बिहारी लाल अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में मामला संगीन लग रहा था, पुलिस को हत्या की आशंका थी. पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस का शक मृतक के भाई पर गया.

पत्नी को परेशान करता था भाई

जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के चचेरे भाई रामकरन अहिरवार को हिरासत में लिया. पुलिस ने रामकरन को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी रामकरन ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा चचेरा भाई बिहारी लाल अहिरवार उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता था और उसे अक्सर परेशान करता था. कई बार भाई बिहारी लाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया.

Add Zee News as a Preferred Source

तौलिए से घोंटा गला

वारदात के दिन जब बिहारी लाल अपने कमरे में अकेला था, तभी रामकरन वहां पहुंचा. नफरत की आग में जल रहे रामकरन ने पास में ही रखे एक तौलिए का इस्तेमाल किया और अपने ही भाई का गला घोंट दिया. दम घुटने के कारण बिहारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

चंदला थाना पुलिस ने आरोपी रामकरन अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया तौलिया बरामद कर लिया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें-कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!