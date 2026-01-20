तौलिया से गला घोंट कर की भाई हत्या, जेठ करता था बहु को परेशान, पति ने उतारा मौत के घाट

Advertisement
Chhatarpur News-छतरपुर के बलकौरा गांव में युवक ने अपने चचेरे भाई की तौलिया से गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई पत्नी को परेशान करता था, जिससे तंग आकर आरोपी ने हत्या कर दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:02 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. चंदला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलकौरा गांव में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की हत्या उसके सगे चचेरे भाई ने की थी. इस घटना के पीछे की वजह  पारिवारिक कलह और आरोपी की पत्नी को परेशान करने से जुड़ी हुई है. 

जानिए क्या था पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, बलकौरा निवासी बिहारी लाल अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में मामला संगीन लग रहा था, पुलिस को हत्या की आशंका थी. पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस का शक मृतक के भाई पर गया. 

पत्नी को परेशान करता था भाई
जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के चचेरे भाई रामकरन अहिरवार को हिरासत में लिया. पुलिस ने रामकरन को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी रामकरन ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा चचेरा भाई बिहारी लाल अहिरवार उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता था और उसे अक्सर परेशान करता था. कई बार भाई बिहारी लाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया. 

तौलिए से घोंटा गला
वारदात के दिन जब बिहारी लाल अपने कमरे में अकेला था, तभी रामकरन वहां पहुंचा. नफरत की आग में जल रहे रामकरन ने पास में ही रखे एक तौलिए का इस्तेमाल किया और अपने ही भाई का गला घोंट दिया. दम घुटने के कारण बिहारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार
चंदला थाना पुलिस ने आरोपी रामकरन अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया तौलिया बरामद कर लिया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

