दो पत्नियों को जलाने के बाद तीसरी को भी उतारा मौत के घाट, पार्टनर ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

Chhatarpur Live in Partner Murder-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहजा देने वाला मामला सामने आया है. यहां के चंदला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम गुड़ा खुर्द में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने सब्जी बनाने के लिए तेल मांगा था. गंभीर रूप से झुलसी महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

मृतका की पहचान पुष्पा अहिरवार के रूप में हुई है. पुष्पा पिछले चार साल से आरोपी राम मनोज कुशवाहा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. दोनों का एक बच्चा भी है. घटना 17 मई 2026 की है. बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाते समय पुष्पा ने मनोज से सब्जी बनाने के लिए तेल लाने को कहा. इस साधारण बात पर मनोज भड़क गया और उसने घर में रखा पेट्रोल पुष्पा के ऊपर छिड़क दिया और आग लगा दी.

अस्पताल छोड़कर भागा आरोपी

पुष्पा को तड़पता देख आरोपी उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गया, लेकिन मामला बिगड़ता देख वह उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया. पुष्पा की नाजुक हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था. जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, करीब 15 दिनों के इलाज के बाद पुष्पा ने दम तोड़ दिया. मौत से पहले पुष्पा का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में उसने गंभीर रूप से झुलसी हालत में हिम्मत जुटाकर पति की असलियत बताई और घटना का जिम्मेदार उसे ठहराया.

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आरोपी दो पत्नियों की कर चुका है हत्या

मृतका की बहन संगीता ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. संगीता का कहना है कि आरोपी मनोज पहले से ही आदतन अपराधी और क्रूर मानसिकता का व्यक्ति है. वह इससे पहले भी अपनी दो पत्नियों को इसी तरह से आग के हवाले कर चुका है. पुष्पा इस हैवान की तीसरी शिकार बनी है, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी. घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट हुई थी. चंदला थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राम मनोज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पीड़िता के बयानों और परिजनों के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

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