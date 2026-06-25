मुस्लिम प्रेमी संग फरार हुई 'दादी'...पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार, लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप

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Woman Runs Away With Lover-मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तीन बच्चों की मां और नानी-दादी बन चुकी एक महिला अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है. इस घटना से परेशान पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित ने आरोपी युवक पर उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगाया है.
6 महीने से चल रहा था प्रेम-प्रसंग
जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरे की देवी मंदिर के पास रहने वाले पीड़ित बबलू कुशवाहा ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसकी पत्नी किरन कुशवाहा का पिछले करीब 6 महीने से फरीद खान नाम युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. पेशे से कारपेंटर फरीद खान का अक्सर उनके घर आना-जाना था. इसी दौरान उसने किरन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.
फरीद बहला-फुसलाकर ले गया साथ
पीड़ित ने बताया कि करीब 3 महीने पहले भी उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस ने थाने में की गई थी. हालांकि, उस समय वह दो दिन बाद वापस लौट आई थी. लेकिन, बीती 18 जून को किरन दोबारा बिना बताए घर से लापता हो गई. काफी खोजबीन करने के बाद पीड़ित को पता चला कि आरोपी फरीद खान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है और उसे अपने पास रखे हुए है.
पति ने एसपी से लगाई गुहार
हैरानी की बात यह है कि लापता महिला के तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं. पीड़ित पति बबलू कुशवाहा ने मामले की संवेदनशीलता और तनाव को देखते हुए एसपी से गुहार लगाई है कि आरोपी फरीद खान के खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के तहत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि उसकी पत्नी को जल्द वापस लाया जा सके. फिलहाल, पुलिस ने महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों की तलाश की जा रही है.
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