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मुस्लिम प्रेमी संग फरार हुई 'दादी'...पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार, लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप

Chhatarpur News-छतरपुर में तीन बच्चों की मां और नानी-दादी बन चुकी एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. पीड़ित पति ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी युवक पर पत्नी को बहला-फुसलाकर भगाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगाया है.

Written ByHarish Gupta
Published: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST
मुस्लिम प्रेमी संग फरार हुई 'दादी'...पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार, लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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