मुस्लिम प्रेमी संग फरार हुई 'दादी'...पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार, लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप

पति ने एसपी से लगाई गुहार

हैरानी की बात यह है कि लापता महिला के तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं. पीड़ित पति बबलू कुशवाहा ने मामले की संवेदनशीलता और तनाव को देखते हुए एसपी से गुहार लगाई है कि आरोपी फरीद खान के खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के तहत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि उसकी पत्नी को जल्द वापस लाया जा सके. फिलहाल, पुलिस ने महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों की तलाश की जा रही है.