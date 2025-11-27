Advertisement
'तुम खूबसूरत नहीं हो, 12 लाख दो या तीन तलाक!' मौलाना पति की प्रताड़ना तंग हुई पत्नी, लगाई न्याय की गुहार

Chhatarpur News-छतरपुर में एक महिला ने अपने मौलाना पति सद्दाम हुसैन के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. पति कहता है कि वह सुंदर नहीं है. इतना ही नहीं पति ने कथित तौर पर उसे तीन तलाक देने या फिर 12 लाख रुपए लाने की धमकी दी है. पीड़िता ने छतरपुर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:08 PM IST
Maulana Husband Threatens Wife-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक मुस्लिम महिला ने अपने मौलाना पति पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित महिला का कहना है कि उसका पति सद्दाम हुसैन, जो नौगांव के एक मदसरे में मौलाना है और बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देता है, कई सालों से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. महिला का आरोप है कि शादी के बाद जब भी वह पति के साथ रही, उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया. पीड़िता गौसिया बानो का कहना है कि वह अब तक तीन बार पति के पास गई, लेकिन हर बार उसे मारपीट और अपमान झेलना पड़ा. 

'तुम खूबसूरत नहीं हो'
गौसिया बानो ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति अक्सर उसे ताना देता है कि वह सुंदर नहीं है और इसी बात को आधार बनाकर वह उसे तीन तलाक देने की धमकी देता है. पीड़िता के अनुसार, मौलाना पति ने उससे यह भी कहा कि यदि वह तीन तलाक से बचना चाहती है तो उसे 12 लाख रुपए लाकर दे. महिला का कहना है कि वह पहले ही दबाव झेल रही है, पति ने लगातार उसे प्रताड़ित कर तकलीफों को और बढ़ा दिया है. 

किसा अन्य महिला पर मौलाना की नजर 
पीड़िता के भाई ने भी एसपी ऑफिस में मौजूद रहकर आरोप लगाए कि मौलान की नजर किसी अन्य महिला पर है, और इसी कारण वह उनकी बहन को जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है. भाई ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत टीकमगढ़ में भी की थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद वे मजबूर होकर छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं. 

एसपी से लगाई न्याय की गुहार
परिवार का कहना है कि मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र का है और उनकी बहन लंबे समय से पति की प्रताड़ना का शिकार हो रही है. महिला ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी पति को सजा दिलाए जाई. उन्होंने एसपी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

