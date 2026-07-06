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छतरपुर को इस साल मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, बुंदेलखंड के कई जिलों के छात्रों को होगा फायदा

Chhatarpur Medical College: छतरपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं. स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल ने सोमवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

Written ByPooja
Published: Jul 06, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:42 PM IST
छतरपुर को इस साल मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, बुंदेलखंड के कई जिलों के छात्रों को होगा फायदा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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