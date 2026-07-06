छतरपुर को इस साल मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, बुंदेलखंड के कई जिलों के छात्रों को होगा फायदा

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Chhatarpur Medical College: छतरपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल ने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग निरीक्षण किया है. इस मौके पर एसीएस अशोक वर्णवाल ने कहा कि, छतरपुर को इस साल के अंत तक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है.
एसीएस ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इस साल प्रारंभ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. NMC (NATIONAL MEDICAL COMMISSION) ने कुछ कमियां निकाली थी, उन्हें दूर करवा रहे हैं. वही एसीएस अशोक वर्णवाल ने साफ किया कि जिला अस्पताल ही मेडिकल कॉलेज के साथ संचालित होगा. कमियां दूर होते ही NMC से अंतिम अनुमति की उम्मीद है. वही उन्होंने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली.
विधायक ललिता यादव ने भी किया था निरीक्षण
बता दें इससे पहले बुधवार को छतरपुर की विधायक ललिता यादव ने मेडिकल कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बचा हुआ निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा करें. छतरपुर मेडिकल कॉलेज को अब ज्यादा क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है. शुरू में इस प्रोजेक्ट की योजना 150 सीटों और लगभग 300 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ बनाई गई थी. अब इसमें 100 सीटें और जोड़ दी गई हैं, जिससे कुल सीटें 250 हो गई हैं. जिससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 438 करोड़ हो गई है.
निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा
लगभग 42 एकड़ जमीन पर बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का बिल्ट-अप एरिया करीब 14 एकड़ है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह इमारत पांच मंजिला होगा. निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है. अभी फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है. अधिकारियों के अनुसार, इमारत का निर्माण जुलाई तक पूरा हो जाएगा. इसके बाद फर्नीचर और अन्य जरूरी इंतजामों का काम होगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. मेडिकल कॉलेज कैंपस में तीन एंट्री गेट बनाए गए हैं. इनमें से दो गेट नौगांव रोड की तरफ हैं, जबकि तीसरा गेट कैंडी रोड की तरफ है और फोरलेन हाईवे से जुड़ता है. मुख्य एंट्री गेट नौगांव रोड की तरफ होगा.
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