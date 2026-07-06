छतरपुर को इस साल मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, बुंदेलखंड के कई जिलों के छात्रों को होगा फायदा

निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा

लगभग 42 एकड़ जमीन पर बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का बिल्ट-अप एरिया करीब 14 एकड़ है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह इमारत पांच मंजिला होगा. निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है. अभी फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है. अधिकारियों के अनुसार, इमारत का निर्माण जुलाई तक पूरा हो जाएगा. इसके बाद फर्नीचर और अन्य जरूरी इंतजामों का काम होगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. मेडिकल कॉलेज कैंपस में तीन एंट्री गेट बनाए गए हैं. इनमें से दो गेट नौगांव रोड की तरफ हैं, जबकि तीसरा गेट कैंडी रोड की तरफ है और फोरलेन हाईवे से जुड़ता है. मुख्य एंट्री गेट नौगांव रोड की तरफ होगा.