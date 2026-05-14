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कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर का अपहरण, 10 लाख की फिरौती लेकर भी नहीं छोड़ा, पुलिस ने जंगल से छुड़ाया

Chhatarpur News-छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कंपनी कर्मचारी के अपहरण का मामला सामने आया है. मोरवा गांव स्थित MKC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी राम खिलाड़ी शर्मा का बदमाशों ने अपहरण कर लिया. पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से फील्ड ऑफिसर को छुड़ाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 14, 2026, 08:08 PM IST
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कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर का अपहरण, 10 लाख की फिरौती लेकर भी नहीं छोड़ा, पुलिस ने जंगल से छुड़ाया

Chhatarpur Kidnapping News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में सागर-कानपुर फोरलेन सड़क निर्माण में जुटी एमकेसी कंपनी के एक फील्ड ऑफिसर के अपहरण और फिरौती का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बदमाशों ने अधिकारी को बंधकर बनाकर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी. दबाव में आकर कंपनी बदमाशों के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर लदिए गए लेकिन इसके बाद भी बदमाशों ने अधिकारी को नहीं छोड़ा. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात जंगलों में घेराबंदी कर अधिकारी को छुड़ाया. 

दिनदहाड़े हुआ अपहरण
यह मामला बुधवार दोपहर करीब 12 बजे का है. एमकेसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सोढ़ी ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, कंपनी के फील्ड ऑफिसर रामिखिलाड़ी शर्मा क भान सिंह यादव, विशाल यादव और उनके एक साथी ने अपहरण कर लिया. अपरहरणकर्ताओं न पहले अधिकारी के साथ मारपीट की और फिर उनकी जान के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी. 

पैसे मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा
डर के चलते आरोपियों के बैंक खातों में दो बार 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए. यह रकम अंकित यादव और विशाल यादव के खातों में भेजी गई थी. लेकिन पैसे मिलने के बाद भी आरोपियों ने रामखिलाड़ी शर्मा को रिहा नहीं किया. अधिकारी के भतीजने बताया कि गुरुवार सुबह जब वे कोतवाली थाने में मौजूद थे, तभी रामखिलाड़ी शर्मा का फोन उनके दूसरे चाचा के मोबाइल पर आया, जिसमें उन्होंने 10 लाख देने की बात कही. 

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पुलिस ने किया सुरक्षित बरामद
शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई. तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और परिजनों व दोस्तों से मिली जानकारी के आधार पर सटई थाना क्षेत्र के घने जंगलों में घेराबंदी की गई. पुलिस के बढ़ते दबाव को देख आरोपी घबरा गए और भाग निकले. देर रात पुलिस ने रामखिलाड़ी शर्मा को जंगल से सुरक्षित बरामद कर लिया. 

मिट्टी सप्लाई से जुड़ा है विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद फोरलेन निर्माण के लिए मिट्टी सप्लाई के भुगतान को लेकर था. आरोपी भान सिंह और विशाल यादव कंपनी को मिट्टी सप्लाई करते थे. उनका दावा था कि इस काम में उन्हें 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है. इसी नुकसान की भरपाई के नाम पर आरोपियों ने अधिकारी का अपहरण किया. पुलिस ने बदमाशों के बैंक खातों को फ्रिज करा दिया है, ताकि वे फिरौती की रकम न निकाल सकें. फिलहाल पुलिस संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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