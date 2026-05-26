तरबूज और कोल्ड ड्रिंक बनी काल? 6 साल के बेटे की हुई मौत, 10 मिनट बाद मां ने भी तोड़ा दम

Mother Dies After Sons Death-मध्यप्रदेश के छतरपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मां को अपने 6 साल के मासूम बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी. एंबुलेंस में बेटे की सांसें थमने के महज 10 मिनट बाद मां ने भी दम तोड़ दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, तरबूज और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तबीयत खराब हुई थी.

तरबूज और कोल्ड ड्रिंक के बाद तबीयत बिगड़ी

यह दुखद घटना छतरपुर के हरपालपुर की है. परिजनों के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 3 से 6 साल के हुसैन की तबीयत अचानक खराब हो गई. उसे तेज बुखार, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत थी. हालत बिगड़ती देख परिवार उसे पहले हरपालपुर अस्पताल ले गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे नौगांव अस्पताल रेफर कर दिया. नौगांव में भी एक घंटे के इलाज के बाद जब हुसैन की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी.

बेटे की मौत, मां ने भी तोड़ा दम

हुसैन के मामा मोहम्मद सलीम ने बताया कि जब परिवार एंबुलेंस से नौगांव से छतरपुर जा रहा था, तब मां रजिया खातून बेटे को गोद में लेकर बैठी थी. वह लगातार बच्चे का सिर और पेट सहला रही थी. अस्पताल पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले मासूम हुसैन के शरीर में हलचल बंद हो गई. बेटे की मौत के बाद रजिया रोते-रोते अचानक शांत हो गई और सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई. इसके करीब 5 मिनट के बाद जब एंबुलेंस अस्पताल पहुंची, तो डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. बेटे की मौत के ठीक 10 मिनट बाद मां की भी सांसें थम चुकी थीं.

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फूड पॉइजनिंग की आशंका

सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, मां-बेटे ने घटना से पहले तरबूज खाया था और पेप्सी पी थी, जिसके बाद ही दोनों की तबीयत खराब हुई थी. प्रथम दृष्टता मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है. हालांकि, मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

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