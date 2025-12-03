छतरपुर में नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने छात्रा को मारा थप्पड़, किसान की कॉलर पकड़ी; कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

Naib Tehsildar Slaps Student-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में सौंरा मंडल की नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई पर गंभीर आरोप लगे हैं. खाद वितरण में अनियमितता को लेकर शिकायत करने पर उन्होंने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया और किसान की कॉलर पड़कर दुर्व्यवहार किया. इतना ही नहीं, एक अन्य महिला से मारपीट के भी आरोप सामने आए हैं. इस घटना का वीडियो और लोगों की शिकायतें सामने आने के बाद पार्थ जैसवाल ने नायब तहसीलदार को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब तलब किया है.

सेवा आचरण के विरुद्ध है कृत्य

कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋतु सिंघई का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है. कलेक्टर ने आदेश में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी अपना स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

छात्रा को जड़ दिया थप्पड़

घटना बुधवार को परा गांव में खाद वितरण केंद्र पर हुई. एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा गुड़िया पटेल सुबह खाद लेने पहुंची थी. उसका कहना है कि वह पिछले दो महीनों से खाद के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली. गुड़िया ने बताया कि जब उसने नायब तहसीलदार से टोकन मांगने की बात कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, सिर्फ पुरुषों को दिए जाएंगे. जब छात्रा ने सवाल उठाया कि ऐसा भेदभाव क्यों, तो अधिकारी ने भीड़ के सामने उसे थप्पड़ मार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

खाद की हो रही कालाबाजारी

छात्रा गुड़िया पटेल ने आगे आरोप लगाया कि खाद की भारी कालाबाजारी हो रही है. गोदाम में खाद की लगभग 15 ट्रक बोरियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसानों को न देकर ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है. उसने कहा कि केंद्र से मिलीभगत कर कमीशन के खेल में किसानों को परेशान किया जा रहा है. छात्रा के मुताबिक, लगभग 250 महिलाएं रात 2 बजे से लाइन में खड़ी रहती हैं, फिर भी खाद नहीं मिलती. कई बार तो टोकन बांटने के बाद भी खाद नहीं दी जाती. इससे किसानों और महिलाओं में भारी आक्रोश है.

चर्चाओं में है मामला

गुड़िया का कहना है कि उसकी 5 दिसंबर को परीक्षा है, लेकिन वह पढ़ाई छोड़कर खाद के लिए भटकने को मजबूर है. नियम गलत है, और थप्पड़ मारने का परिणाम तहसीलदार को भुगतना पड़ेगा, छात्रा ने कहा. फिलहाल मामला चर्चाओं में हैं और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों का भी कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार दोबार न हो.

यह भी पढ़ें-रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!