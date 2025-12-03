Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3027672
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छतरपुर में नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने छात्रा को मारा थप्पड़, किसान की कॉलर पकड़ी; कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

Chhatarpur News-छतरपुर में नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया. इस दौरान उन्होंने एक किसान की कॉलर पकड़ी. इतना ही नहीं उनपर एक महिला से भी मारपीट का आरोप है. इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सिंघई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जबाव समय सीमा और संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छतरपुर में नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने छात्रा को मारा थप्पड़, किसान की कॉलर पकड़ी; कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

Naib Tehsildar Slaps Student-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में सौंरा मंडल की नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई पर गंभीर आरोप लगे हैं. खाद वितरण में अनियमितता को लेकर शिकायत करने पर उन्होंने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया और किसान की कॉलर पड़कर दुर्व्यवहार किया. इतना ही नहीं, एक अन्य महिला से मारपीट के भी आरोप सामने आए हैं. इस घटना का वीडियो और लोगों की शिकायतें सामने आने के बाद पार्थ जैसवाल ने नायब तहसीलदार को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब तलब किया है. 

सेवा आचरण के विरुद्ध है कृत्य
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋतु सिंघई का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है. कलेक्टर ने आदेश में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी अपना स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

छात्रा को जड़ दिया थप्पड़
घटना बुधवार को परा गांव में खाद वितरण केंद्र पर हुई. एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा गुड़िया पटेल सुबह खाद लेने पहुंची थी. उसका कहना है कि वह पिछले दो महीनों से खाद के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली. गुड़िया ने बताया कि जब उसने नायब तहसीलदार से टोकन मांगने की बात कही, तो उन्होंने जवाब दिया कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, सिर्फ पुरुषों को दिए जाएंगे. जब छात्रा ने सवाल उठाया कि ऐसा भेदभाव क्यों, तो अधिकारी ने भीड़ के सामने उसे थप्पड़ मार दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

खाद की हो रही कालाबाजारी
छात्रा गुड़िया पटेल ने आगे आरोप लगाया कि खाद की भारी कालाबाजारी हो रही है. गोदाम में खाद की लगभग 15 ट्रक बोरियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसानों को न देकर ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है. उसने कहा कि केंद्र से मिलीभगत कर कमीशन के खेल में किसानों को परेशान किया जा रहा है. छात्रा के मुताबिक, लगभग 250 महिलाएं रात 2 बजे से लाइन में खड़ी रहती हैं, फिर भी खाद नहीं मिलती. कई बार तो टोकन बांटने के बाद भी खाद नहीं दी जाती. इससे किसानों और महिलाओं में भारी आक्रोश है. 

चर्चाओं में है मामला
गुड़िया का कहना है कि उसकी 5 दिसंबर को परीक्षा है, लेकिन वह पढ़ाई छोड़कर खाद के लिए भटकने को मजबूर है. नियम गलत है, और थप्पड़ मारने का परिणाम तहसीलदार को भुगतना पड़ेगा, छात्रा ने कहा. फिलहाल मामला चर्चाओं में हैं और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों का भी कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार दोबार न हो. 

यह भी पढ़ें-रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newschhatarpur newsmp latest news

Trending news

Mohan Yadav
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती, MP बना पहला राज्य;कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य
mp news
रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात, Video वायरल
mp news
एमपी के इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा होते हैं बाल विवाह, लगातार बने हुए हैं हॉट-स्पॉट
satna news
फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करते-करते आवेश में आई युवती, काट ली हाथ की नस, बोली- 3 साल..
mp news
राजस्थान सरकार ने 1000 पुलिसकर्मी को 9 महीने के लिए भेजा एमपी, जानिए क्यों
chhattisgarh news
इस जनजाति की हैरान करने वाली परंपरा...बिना डरे लिव-इन में रह सकते हैं लड़का-लड़की
bhopal gas tragedy
3 दिसंबर की सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
raigarh news
RPF पोस्ट के अंदर खून-खराबा, हेड कांस्टेबल ने साथी प्रधान आरक्षक को मारी गोली, मौत
damoh news
SIR कार्य में लगे कर्मचारियों पर आफत! एक हार्ट अटैक, तीन रोड एक्सीडेंट का शिकार
dhar news
भोजशाला में फिर बढ़ा तनाव, मौला मस्जिद के बाहर हंगामा, ASI ने जब्त किया वाग्देवी...