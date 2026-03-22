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मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या पर गरजे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, हत्यारों के लिए मांगी फांसी

Chhatarpur News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में गौ-रक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इसे एक जघन्य अपराध बताते हुए उन्होंने मांग की है कि दोषियों को फांसी सजा मिलनी चाहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:08 AM IST
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मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या पर गरजे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, हत्यारों के लिए मांगी फांसी

Chhatarpur News: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गौ तस्करी रोकने की कोशिश के दौरान गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या के संबंध में एक कड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने कि फरसा बाबा की हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए. उन्होंने फरसा बाबा को एक सच्चा सनातन योद्धा बताया. बाबा ने यह भी कहा कि हिंदुत्व के समर्थन में आवाज़ उठाने के कारण उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सभी सनातनियों से गौ-रक्षकों के साथ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की है.

दोषियों के लिए फांसी की मांग
बता दें कि बाबा बागेश्वर इस समय माता रानी की आध्यात्मिक भक्ति में लीन हैं. जब वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंच पर आए, तो उन्होंने इस घटना का ज़िक्र करते हुए बताया कि उन्हें फरसा बाबा की हत्या की खबर मिली है. फरसा बाबा को एक समर्पित गौ-रक्षक बताते हुए, बाबा ने कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा गौ-रक्षक नहीं था. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा विशेष रूप से फांसी दी जाए.

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मंच से भावुक होकर दी श्रद्धांजलि
बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि अगर कोई हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और सनातन मूल्यों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे धमकियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. भावुक होते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि फरसा बाबा के साथ हुई घटना बेहद दुखद थी. उनकी हत्या बहुत ही क्रूर और दर्दनाक तरीके से की गई. उन्हें कुचलकर मार डाला गया. उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें. फरसा बाबा जैसे सनातन योद्धा बहुत कम मिलते हैं. अगर हम खुद हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ सकते, तो कम से कम हमें उन लोगों के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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