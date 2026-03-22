सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पन्ना रोड पर दबिश देकर पकड़ा 'Mule Account' गिरोह, साइबर फ्रॉड का खुलासा

Chhatarpur Police News: छतरपुर की सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़े फर्जी खाता धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है. रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान पन्ना रोड हेलीपैड ग्राउंड पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए म्यूले बैंक अकाउंट बेच रहे हैं. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संदेह के आधार पर आरोपी की तलाशी ली. बैग में 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 4 एटीएम किट, सिम कार्ड और अकाउंट खोलने की रजिस्टर मिली. यह देखकर पुलिस को साफ हो गया कि आरोपी और उनके साथी लोगों को धोखाधड़ी कराने की तैयारी कर रहे थे.

जांच में सामने आया कि अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर में दर्ज खातों के खिलाफ साइबर फ्रॉड की शिकायतें पहले से ही राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज थीं. आरोपी ने बताया कि वह कियोस्क संचालक है और नए अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाली एटीएम किटें और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था. पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख रुपये मूल्य के लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम किट और रजिस्टर बरामद किए. आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है.

पुलिस ने किया खुलासा

पूछताछ में आरोपी ने अपने सहयोगियों का नाम भी बताया. सलमान राइन सहित अन्य लोग उसके साथ मिलकर धोखाधड़ी करते थे. आरोपी अपने कियोस्क से नए खाते खोलकर उन्हें एटीएम किट और सिम कार्ड मुहैया कराता था, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे धोखाधड़ी के तहत ले जाए जा सकें. पुलिस ने यह भी पता लगाया कि गिरोह काफी लंबे समय से यह काम कर रहा था और इसे रोकना जरूरी था.

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धोखाधड़ का केस दर्ज

सिविल लाइन पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगी हुई है. टीआई सतीश सिंह ने बताया कि लोगों को ऐसे फर्जी खाता देने वालों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को देनी चाहिए. पुलिस ने साफ किया कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

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