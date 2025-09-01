ठेले पर गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा पति, नर्स ने किया इलाज से इनकार, बोली-बाद में आना
Chhatarpur News-छतरपुर में गर्भवती पत्नी को पति हाथ ठेले पर लेकर अस्पता पहुंचा. 108 एंबुलेंस सेवा पर कई बार कॉल करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची. जैसे-तैसे पति दर्द से तड़पती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो वहां नर्स ने कह दिया कि स्टाफ नहीं है, बाद में आना.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:33 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को हाथ ठेले से अस्पताल पहुंचाना पड़ा. परिजनों ने एक के बाद एक एंबुलेंस के लिए फोन किया लेकिन गाड़ी नहीं पहुंची. जब महिला को तकलीफ ज्यादा होने लगी तो ठेले पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन यहां भी यह कह दिया गया कि अभी स्टाफ नहीं है, बाद में आएं. परिजन हाथ ठेले पर ही महिला को वापस घर लेकर आए और दो घंटे बाद फिर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. 

हाथ ठेले पर पहुंचाया अस्पताल 
यह पूरा मामला चंदला के वार्ड नंबर 4 का है. यहां रहने वाली प्रियंका को सुबह करीब पौने 6 बजे अचानक लेबर पेन उठा. महिला के पति ने बताया कि कई बार उसने एंबुलेंस सेवा पर कॉल किया लेकिन एंबुलेंस नहीं पहुंची. दूसरा कोई वाहन भी उपलब्ध नहीं हुआ. इसके बाद पति ने महिला को हाथ ठेले पर लिटाया और जैसे-तैसे अस्पताल पहुंचाया. 

नर्स ने इलाज से किया मना
पति भूरा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने इलाज करने के बजाय कहा कि सुबह 8 बजे के बाद आएं. अभी स्टाफ नहीं है. इसके बाद हाथ ठेले पर ही प्रियंका को घर वापस लेकर आए. दोबारा हम 8 बजे फिर प्रियंका को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां उसने बच्ची को जन्म दिया. 

उचित कार्रवाई करेंगे-सीएमचओ
इस मामले को लेकर सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने कहा इस घटना की जानकारी नहीं थी. अस्पताल से बात करके पूरी जानकारी लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए का राजस्व लेने के बावजूद सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है.

यह भी पढ़ें-गधों को फिर खिलाए गए भर-भरकर गुलाब जामुन, क्या है यह अनोखी परंपरा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhatarpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

