छतरपुर में शिक्षा के मंदिर में कलंक, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, सुनाई आपबीती

FIR on School Teacher-मध्यप्रदेश के छतरपुर से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छात्राओं से स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है. प्राइमरी स्कूल की 5 वर्ष से लेकर 10-12 वर्ष तक की छात्राएं गुरुवार दोपहर अपने घर रोती हुई लौटीं. छात्राओं ने परिजनों को बताया कि क्लास में शिक्षक उनके साथ गंदी हरकत करते हैं. शिक्षक उन्हें गोद में बिठाते हैं. कपड़ों में हाथ डालते हैं. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी टीचर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

शिक्षक को पुलिस ले गई थाने

छात्राओं के परिजनों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं. लेकिन इस बार छात्राओं की स्थिति और डर को देख मामला गंभीर लगा. इसके बाद परिवारों ने यह तय किया कि वे सीधे स्कूल जाकर शिक्षक से बात करेंगे. गुरुवार को छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सवाल किए. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को थाने ले गई. शिक्षक को लेकर पुलिस थाने पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए. उन्होंने शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया.

शिक्षक ने आरोपों को बताया निराधार

इस पूरे मामले में शिक्षक ने अपने आप को निर्दोष और आरोपों को निराधार बताया है. पुलिस पूछताछ में शिक्षक संजीव चतुर्वेदी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि स्कूल में मिड-डे मील बनाने को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उनका विवाद चल रहा है. शिक्षक का दावा है कि इसी विवाद के कारण उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. टीचर की उम्र 52 साल है. वह स्कूल में वर्ष 2019 से पदस्थ हैं. अभी एक बच्ची की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है. महिला जांच अधिकारी उमा परिहार का कहना है कि धारा जमानती हैं, लेकिन मामला गंभीर है. अभी मामले की जांच की जा रही है. बच्चियों और बाकी लोगों के बयान और पूछताछ के लिये गांव और स्कूल जाना है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

