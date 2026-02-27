Advertisement
छतरपुर में शिक्षा के मंदिर में कलंक, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, सुनाई आपबीती

Chhatarpur News-छतरपुर के ओरछा रोड़ थाने के ग्राम धोरी में स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक पर नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ कथित अशोभनीय हरकत करने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि 5 वर्ष से लेकर 10–12 वर्ष तक की बच्चियों ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ परिजन थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:31 PM IST
FIR on School Teacher-मध्यप्रदेश के छतरपुर से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छात्राओं से स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है. प्राइमरी स्कूल की 5 वर्ष से लेकर 10-12 वर्ष तक की छात्राएं गुरुवार दोपहर अपने घर रोती हुई लौटीं. छात्राओं ने परिजनों को बताया कि क्लास में शिक्षक उनके साथ गंदी हरकत करते हैं. शिक्षक उन्हें गोद में बिठाते हैं. कपड़ों में हाथ डालते हैं. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी टीचर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. 

शिक्षक को पुलिस ले गई थाने
छात्राओं के परिजनों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं. लेकिन इस बार छात्राओं की स्थिति और डर को देख मामला गंभीर लगा. इसके बाद परिवारों ने यह तय किया कि वे सीधे स्कूल जाकर शिक्षक से बात करेंगे. गुरुवार को छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सवाल किए. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को थाने ले गई. शिक्षक को लेकर पुलिस थाने पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए. उन्होंने शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया. 

शिक्षक ने आरोपों को बताया निराधार
इस पूरे मामले में शिक्षक ने अपने आप को निर्दोष और आरोपों को निराधार बताया है. पुलिस पूछताछ में शिक्षक संजीव चतुर्वेदी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि स्कूल में मिड-डे मील बनाने को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उनका विवाद चल रहा है. शिक्षक का दावा है कि इसी विवाद के कारण उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है. 

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. टीचर की उम्र 52 साल है. वह स्कूल में वर्ष 2019 से पदस्थ हैं. अभी एक बच्ची की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है. महिला जांच अधिकारी उमा परिहार का कहना है कि धारा जमानती हैं, लेकिन मामला गंभीर है. अभी मामले की जांच की जा रही है. बच्चियों और बाकी लोगों के बयान और पूछताछ के लिये गांव और स्कूल जाना है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-पुलिस पर लगाया था आरोप, 'बेगम' निकली कातिल...भय्यू लाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

