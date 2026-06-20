छतरपुर में गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ाई पर विवाद, पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुई रस्म

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MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र से सामाजिक भेदभाव और तनाव की एक खबर सामने आई है. जिले के ग्राम बौड़ा में एक दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ाई की रस्म (राछ) को लेकर विवाद खड़ा हो गया. गांव के कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने का विरोध किया और रस्म रोकने की कोशिश की. हालांकि, समय रहते पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में यह परंपरा संपन्न कराई गई. इसके बाद बारात शांतिपूर्वक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई.
घोड़े पर बैठने को लेकर जताई आपत्ति
जानकारी के अनुसार, ग्राम बौड़ा के रहने वाले उमराव अहरिवार के बेटे अजय अहिरवार की शादी थी. शादी की रस्मों के तहत बारात रवाना होने से पहले गांव के पारंपरिक रूप से दूल्हे की राछ निकाली जा रही थी. इसी दौरान, दूल्हे अजय को घोड़े पर बैठा देखकर गांव के कुछ ग्रामीण भड़क गए. उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. दबंगों ने दूल्हे को गांव की सड़कों पर घोड़े पर घूमने से रोकने का प्रयास किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.
घोड़े वाले को भी दी धमकी
ईशानगर थाना पुलिस को शुक्रवार शाम सूचना मिली थी कि गांव के कुछ ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोगों को दलित दूल्हे की इस रस्म पर आपत्ति है. परिजनों का आरोप है कि विरोध करने वाले लोगों ने शादी के लिए घोड़ा लाने वाले व्यक्ति को भी कथित तौर पर डराया और धमकाया था ताकि वह दूल्हे को घोड़े पर न बैठाए.
पुलिस की मुस्तैदी से शांत हुआ विवाद
सूचना मिलने पर ईशानगर थाना पुलिस बिना समय गंवाए गांव पहुंची. पुलिस के आते ही विरोध करने और आपत्ति जताने वाले लोग तुरंत वहां से नौ दो ग्यारह हो गए. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया गया. दूल्हे अजय अहिरवार को पूरे रीति-रिवाज के साथ घोड़े पर बैठाया गया और गांव में शांतिपूर्वक राछ निकाली गई. पुलिस के कड़े पहरे के बीच यह रस्म बिनी किसी बाधा के संपन्न हुई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके पहुंचने के बाद कोई नया विरोध सामने नहीं आया और पूरी शादी का कार्यक्रम शांति से निपट गया.
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