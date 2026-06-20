Add Zee Business As A Preferred Source
App

छतरपुर में गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ाई पर विवाद, पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुई रस्म

Chhatarpur News-छतरपुर में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का विरोध करने और घोड़े वाले को धमकाने के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही ईशानगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कड़े सुरक्षा घेरे में घोड़ी चढ़ाई की रस्म को शांतिपूर्वक संपन्न कराया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:39 PM IST
छतरपुर में गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ाई पर विवाद, पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुई रस्म

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET छात्रा अवंतिका की मौत पर उमंग सिंघार ने जताया दुख, 1 लाख रुपये देने की घोषणा
dhar news hindi3 min ago
2
mp news56 min ago
3
Latest Ujjain News1 hr ago
4
dindori news3 hrs ago
5
damoh news hindi3 hrs ago