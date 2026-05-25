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छतरपुर में काल बनकर दौड़ा ट्रक, टक्कर से ई-रिक्शा के उड़े परखच्चे, एक ही परिवार के 3 की मौत; 5 की हालात गंभीर

Chhatarpur Road Accident: छतरपुर में बिजावर रोड पर ई-रिक्श और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 25, 2026, 06:37 AM IST
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छतरपुर में काल बनकर दौड़ा ट्रक, टक्कर से ई-रिक्शा के उड़े परखच्चे, एक ही परिवार के 3 की मौत; 5 की हालात गंभीर

Chhatarpur Road Accident: छतरपुर में रविवार को एक भीषण हादसा हो गया. मातगुवां थाना क्षेत्र के बिजावर रोड पर पेट्रोल पंप के पास ई-रिक्शा और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.  

जानकारी के अनुसार हटनई पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईशानगर के निवासी करंजू आदिवासी अपने परिवार के साथ बटन नंदगाय, सताई से एक ई-रिक्शा में सवार होकर घर लौट रहे थे. यात्रा के दौरान मातगुवां की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं.

घायलों की हुई पहचान

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इस दुर्घटना में सुमन आदिवासी (16), सोमवती आदिवासी (8) और भूरा आदिवासी (5) की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे. इस बीच इस घटना में करंजू आदिवासी (41), कन्हैया आदिवासी (14), गेंडा आदिवासी (38) और अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इलाके में शोक की लहर

वहीं  घायल व्यक्ति, किशन आदिवासी, विजयपुरा सताई का रहने वाला है. उसकी पहचान एक टैक्सी ड्राइवर और मृतक के रिश्तेदार के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. दुर्घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय निवासियों ने सड़क पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर सख्त नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है.

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