स्कूल में खेलते समय बच्चों ने उठा लिया बम, जोरदार धमाके से मची चीख-पुकार, 2 छात्र घायल

दो छात्र गंभीर रूप से घायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 जून को 8 साल का कल्का दीन और उसका दोस्त राहुल स्कूल परिसर में खेल रहे थे, तभी उन्हें बम जैसी एक लावारिस चीज़ मिली. दोनों बच्चों ने उसे उठाया और स्कूल के मैदान में मौजूद एक जर्जर इमारत की ओर ले गए. अचानक जब वे उससे छेड़छाड़ कर रहे थे, तो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर शिक्षक और छात्र बाहर दौड़े. बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला.