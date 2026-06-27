स्कूल में खेलते समय बच्चों ने उठा लिया बम, जोरदार धमाके से मची चीख-पुकार, 2 छात्र घायल

राज्य चुनें
Chhatarpur School Firecracker Blast: छतरपर जिले के सिलगांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में संदिग्ध पटाखा फटने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.
बच्चे के परिजन इंद्र भारत के मुताबिक 22 जून को विद्यालय परिसर में ठहरी एक बाराज के दौरान इस्तेमाल किया गया पटाथा वहीं पड़ रह गया था. खेलते समय बच्चों ने उसे उठा लिया, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया. बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि स्कूल भवन की छत में भी दरारें पड़ गईं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और बारात में शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.
दो छात्र गंभीर रूप से घायल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 जून को 8 साल का कल्का दीन और उसका दोस्त राहुल स्कूल परिसर में खेल रहे थे, तभी उन्हें बम जैसी एक लावारिस चीज़ मिली. दोनों बच्चों ने उसे उठाया और स्कूल के मैदान में मौजूद एक जर्जर इमारत की ओर ले गए. अचानक जब वे उससे छेड़छाड़ कर रहे थे, तो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर शिक्षक और छात्र बाहर दौड़े. बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला.
परिजनों का आरोप
परिवार वालों का कहना है कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि स्कूल की इमारत की छत में दरारें पड़ गईं. इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते स्कूल परिसर की जांच की गई होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था. इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और चंदला पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट