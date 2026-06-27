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स्कूल में खेलते समय बच्चों ने उठा लिया बम, जोरदार धमाके से मची चीख-पुकार, 2 छात्र घायल

Chhatarpur School Firecracker Blast: छतरपर जिले के सिलगांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक पटाखा फटने से चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद परिजनों में आक्रोश है.

Written ByHarish GuptaEdited By:Pooja
Published: Jun 27, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:37 PM IST
स्कूल में खेलते समय बच्चों ने उठा लिया बम, जोरदार धमाके से मची चीख-पुकार, 2 छात्र घायल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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