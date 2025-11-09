शिक्षक की पिटाई से सातवीं के छात्र की हड्डी टूटी, गलत कॉपी निकालने पर दी तालिबानी सजा

MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक निजी स्कूल के शिक्षक के गुस्से के चलते एक मासूम छात्र बुरी तरह से घायल हो गया. शहर के डिमांड पब्लिक स्कूल में 7वीं के छात्र को मामूली गलती पर तालिबानी सजा दी गई, जिससे उसका कंधा टूट गया. यह मामला अब पूरी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. छात्र के परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.

गलती कॉपी निकालने पर मिली सजा

जानकारी के अनुसार, 12 वर्षीय कृष्णा शिवहरे, जो संध्या विहार कॉलोनी का रहने वाला है, 6 नवंबर को अपनी हिंदी की क्लास में बैठा था. क्लास शुरू होते ही उसने गलती से किसी दूसरे विषय की कॉपी निकाल ली. इसी बात पर शिक्षक मोहित बुधोरिया भड़क गए. बताया गया कि उन्होंने बच्चे का दाहिना हाथ जोर से मरोड़ दिया और उसकी पीठ पर कई बार मारा. अचानक इस हमले से छात्र दर्द से कराह उठा.

क्लास में बैठाकर रखा

इस घटना के बाद भी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं जाने दिया गया. लगभग एक घंटे तक वह वहीं रोता रहा. जब दर्द लगातार बढ़ता गया और सूजन आने लगी, तब परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी लगी. दो दिनों तक दर्द झेलने के बाद 8 नवंबर को छात्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकन डॉक्टर न मिलने पर परिवार उसे निजी अस्पताल ले गया. वहां जांच के बाद पता चला कि बच्चे के कंधे की हड्डी फ्रैक्चर है. फिलहाल परिजन उसे इलाज के लिए जबलपुर ले गए हैं.

बच्चों को कई बार मारता है शिक्षक

पीड़ित छात्र ने बताया कि शिक्षक पहले भी कई बार बच्चों को मारते रहे हैं. अगर कोई विरोध करता है या शिकायत करने की बात करता है, तो वे स्कूल से निकाल देने की धमकी देते हैं. कृष्णा के पिता राकेश शिवहरे ने कहा कि वे स्कूल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है.

