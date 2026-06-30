/बच्चों के भविष्य से खिलवाड़: छात्र करते रहे पढ़ाई का इंतजार...क्लासरूम में बैंच पर फैलकर खर्राटे भरते रहे गुरुजी

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Teacher Sleeping Classroom: छतरपुर जिले के पड़रिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक विज्ञान के शिक्षक शिव प्रसाद मिश्रा का कक्षा में सोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में शिक्षक बेंच पर गहरी नींद में खर्राटे लेते नजर आ रहे हैं, जबकि छात्र पढ़ाई शुरू होने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है.
वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश और नाराजगी साफ देखी गई. शिव प्रसाद मिश्रा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर हैं. क्लास में पढ़ाने के बजाय वे गहरी नींद में सोए और खर्राटे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई भी स्टूडेंट उनकी नींद में खलल नहीं डाल रहा है, और न ही बच्चे उन्हें जगाने की हिम्मत कर रहे हैं. वीडियो में टीचर शिव प्रसाद मिश्रा गहरी नींद में सोए हुए दिख रहे हैं और उन्हें क्लास की कोई सुध-बुध नहीं है.
ग्रामीणों में आक्रोश
सोशल मीडिया पर शिव प्रसाद मिश्रा का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पडरिया गांव के निवासी जीडीआर पटेल ने कहा, 'मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं. अगर टीचर पढ़ाने के समय सोएंगे, तो बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर ही जाएगा. यही कारण है कि लोगों का सरकारी स्कूलों से भरोसा उठ रहा है. ऐसे टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.'
जिला शिक्षा प्रभारी अधिकारी ने कही कार्रवाई की बात
जिला शिक्षा प्रभारी अधिकारी कौशल सिंह ने इस मामले को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जाएगी और अगर आरोप सही पाए गए, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इस मामले पर शिक्षक मिश्रा की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है.
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