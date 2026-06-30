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बच्चों के भविष्य से खिलवाड़: छात्र करते रहे पढ़ाई का इंतजार...क्लासरूम में बैंच पर फैलकर खर्राटे भरते रहे गुरुजी

Teacher Sleeping Classroom: छतरपुर के पड़रिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक का क्लासरूम में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश और नाराजगी साफ देखी गई.

Written ByPooja
Published: Jun 30, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:14 AM IST
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़: छात्र करते रहे पढ़ाई का इंतजार...क्लासरूम में बैंच पर फैलकर खर्राटे भरते रहे गुरुजी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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