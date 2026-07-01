जीजा के प्यार में अंधी हुई साली, पति-बहन की हत्या की रची साजिश, पोल खुली तो दी जान

पोल खुली तो की आत्महत्या

जब मनीषा का पता चला कि उसकी पूरी पोल खुल चुकी है, तो शायद इसी आत्मग्लानि और डर की वजह से उनसे ससुराल के किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दूसरी तरफ, पति शिवम पटेल के परिजनों ने आशंका जताई है कि इस पूरी घटना के बाद कहीं लड़की वाले उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में न फंसा दें. खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.