जीजा के प्यार में अंधी हुई साली, पति-बहन की हत्या की रची साजिश, पोल खुली तो दी जान

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Chhatarpur Newlywed Woman Suicide-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज और फिल्मी घटनाक्रम सामने आया है, जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया. यहां प्यार में अंधी हुई एक शादीशुदा साली और उसके जीजा ने मिलकर अपने-अपने जीवनसाथी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. लेकिन, जैसे ही इस बात की भनक मायके वालों को लगी, लोकलाज और शर्मिन्दगी के कारण साली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत
यह पूरा मामला राजनगर थाने के अंतर्गत पाय गांव का है. यहां शादी के महज 52 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बीती 26 जून को मनीषा पटेल नामक महिला का शव उसके ससुराल के किचन में फंदे से लटका हुआ मिला था. मनीषा की शादी इसी साल 5 मई को शिवम पटेल नाम के युवक के साथ हुई थी. शुरुआती तौर पर पुलिस और परिवार इसे आम आत्महत्या का मामला मान रहे थे, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए.
जीजा के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग
दरअसल, ससुराल पक्ष को मृतका मनीषा का मोबाइल मिला. जब मोबाइल की चैटिंग और ऑडियो कॉल्स की जांच की गई, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया. मनीषा का शादी से पहले से ही अपने जीजा अजय के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मोबाइल चैट से साफ संकेत मिले हैं कि दोनों अपने-अपने जीवनसाथी को रास्ते से हटाने यानी उनकी हत्या करने की योजना बना रहे थे. बताया जा रहा है कि इस खौफनाक साजिश की भनक मनीषा की बहन और उसके मायके पक्ष को भी लग चुकी थी.
पोल खुली तो की आत्महत्या
जब मनीषा का पता चला कि उसकी पूरी पोल खुल चुकी है, तो शायद इसी आत्मग्लानि और डर की वजह से उनसे ससुराल के किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दूसरी तरफ, पति शिवम पटेल के परिजनों ने आशंका जताई है कि इस पूरी घटना के बाद कहीं लड़की वाले उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में न फंसा दें. खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.
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