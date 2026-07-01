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जीजा के प्यार में अंधी हुई साली, पति-बहन की हत्या की रची साजिश, पोल खुली तो दी जान

Chhatarpur News-छतरपुर में जीजा के प्यार में अंधी हुई साली ने अपने पति और बहन की हत्या की साजिश रच डाली. लेकिन पोल खुलने के डर से शादी के 52वें दिन खुदकुशी कर ली. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Written ByHarish GuptaEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:40 PM IST
जीजा के प्यार में अंधी हुई साली, पति-बहन की हत्या की रची साजिश, पोल खुली तो दी जान

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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