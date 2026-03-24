ईद पर दिए फूल, थोड़ी देर बाद पीटा! जिस दुकानदार का हुआ था सम्मान, उसके साथ मस्जिद के बाहर हुई मारपीट

Vendor Beaten in Chhatarpur-मध्यप्रदेश के छतरपुर में मस्जिद के बाहर ठेला लगाने वाले एक युवक के साथ तीन युवकों ने मारपीट की. पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि उसकी दुकान हटाने को लेकर हुए विवाद के चलते हुए निशाना बनाया गया है. पीड़ित दुकानदार पेटीज और चाउमीन बेचकर अपना जीवनयापन करता है. ईद के दिन दुकानदार का मस्जिद के बाहर ठेला लगाने पर सम्मान किया गया था. उसी दिन रात में मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.

रास्ते में रोककर की मारपीट

पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह बसारी दरवाजे के पास खटकाने मोहल्ले में अपना ठेला लेकर जा रहा है. इसी दौरान तीन युवक अरशद, राज खान और अफजल खान ने उसे रास्ते में रोक लिया. पीड़ित का आरोप है कि तीनों युवक नशे की हालत में थे. उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की.

जानिए क्या है पूरा मामला

पीड़ित ने दावा किया है कि आरोपियों को इस बात से नाराजगी थी कि गांव के देवी मंदिर के पास से उनकी दुकानें हटवाई गईं थीं. पीड़ित दिनेश का कहना है कि उसे इसीलिए निशाना बनाया गया है और मारपीट की गई है. पीड़ित का कहना है कि उसे इलाके में अकेला पाकर जानलेवा हमला किया गया है. मौके पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया.

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ईद के दिन हुआ सम्मान, फिर मारपीट

पीड़ित ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईद के दिन आपसी सौहार्द दिखाते हुए लोगों ने उसका फूल देकर सम्मान किया था. फूल देकर सम्मान करने के बाद उससे हालचाल पूछा गया था. पीड़ित का मानना है कि यह सब उसे बाद में निशाना बनाने की एक योजना की हिस्सा था.

पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पटले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ठेला लगाने और पेटीज बेचने को लेकर दुकानदार और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, तीसरे आरोपी तलाश जारी है.

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