Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3215788
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, आदिवासी का मकान तोड़ने के बाद भीड़ हुई उग्र, JCB और तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़

Chhatarpur News-छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. एक आदिवासी का मकान बुलडोजर से गिराने के बाद ग्रामीम भड़क उठे. भीड़ ने तहसीलदार के वाहन समेत 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 13, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, आदिवासी का मकान तोड़ने के बाद भीड़ हुई उग्र, JCB और तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़

Stone Pelting in Chhatarpur-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ढोड़न गांव में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने आदिवासी परिवार ने मकान पर बुलडोजर चला दिया. आरोप है कि परिवार घर के अंदर मौजूद था. मलबे में दबने से पति-पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए. मकान पर बुलडोजर चलने और परिवार के घायल होने के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और टीम पर पथराव कर दिया. भीड़ ने जेसीबी और तहसीलदार की गाड़ी समेत 6 वाहनों में तोड़फोड़ की. पथराव के कारण टीम को मौके से भागना पड़ा. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. 

मलबे में दबा परिवार
ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने आदिवासी के मकान को बुलडोजर के ढहा दिया. मकान गिरते ही चीख-पुकार मच गई. परिवार के सदस्य मलबे में दब गए. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी खून से लथपथ हालत में मिले, जबकि एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला. ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला. 

कार्रवाई के बाद ग्रामीण हुए उग्र
कार्रवाई के दौरान परिवार के घायल होने की खबर फैलते ही गांव में तनाव बढ़ गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते अचानक विरोध बढ़ा और ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया. पथराव में एडिशनल एसपी की गाड़ी, तहसीलदार की गाड़ी और एक जेसीबी समेत 6 वाहनों में तोड़फोड़ की गई. पथराव के बाद प्रशासनिक अमले को मौके से पीछे हटना पड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में भारी पुलिस बल तैनात
पथराव के बाद पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया. भारी मात्रा में गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन उपद्रव और पथराव में शामिल लोंगों की पहचान करने में जुटा है. घटना के बाद अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई को गलत बताया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें-डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही...ऑपरेशन के बाद स्क्रू लगाना भूले, एक्स-रे ने खोला राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newschhatarpur newsChhatarpur Stone Pelting

Trending news

Mohan Yadav
5 महीने के यथार्थ को CM मोहन यादव ने कराया एयरलिफ्ट, अब बेंगलुरु में होगा इलाज
neet paper leak
MP से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार
gwalior news
लापरवाही ने बुझा दिया घर का चिराग, होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत
Chambal river
रेत माफिया बेखौफ कर रहे खनन? चंबल नदी के गांधी सागर बांध के बैकवॉटर का वीडियो वायरल
ratlam news
काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का आरोप
ashok nagar news
चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी महिला,अश्लील VIDEO से करोड़ों की वसूली
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे जाम, CM मोहन लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
MP में PM मोदी की अपील बेअसर! BJP विधायक 300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले
mp news
NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश
food poisoning mandsaur
आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग...