अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, आदिवासी का मकान तोड़ने के बाद भीड़ हुई उग्र, JCB और तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़

Stone Pelting in Chhatarpur-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ढोड़न गांव में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने आदिवासी परिवार ने मकान पर बुलडोजर चला दिया. आरोप है कि परिवार घर के अंदर मौजूद था. मलबे में दबने से पति-पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए. मकान पर बुलडोजर चलने और परिवार के घायल होने के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और टीम पर पथराव कर दिया. भीड़ ने जेसीबी और तहसीलदार की गाड़ी समेत 6 वाहनों में तोड़फोड़ की. पथराव के कारण टीम को मौके से भागना पड़ा. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.

मलबे में दबा परिवार

ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने आदिवासी के मकान को बुलडोजर के ढहा दिया. मकान गिरते ही चीख-पुकार मच गई. परिवार के सदस्य मलबे में दब गए. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी खून से लथपथ हालत में मिले, जबकि एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला. ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला.

कार्रवाई के बाद ग्रामीण हुए उग्र

कार्रवाई के दौरान परिवार के घायल होने की खबर फैलते ही गांव में तनाव बढ़ गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते अचानक विरोध बढ़ा और ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया. पथराव में एडिशनल एसपी की गाड़ी, तहसीलदार की गाड़ी और एक जेसीबी समेत 6 वाहनों में तोड़फोड़ की गई. पथराव के बाद प्रशासनिक अमले को मौके से पीछे हटना पड़ा.

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गांव में भारी पुलिस बल तैनात

पथराव के बाद पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया. भारी मात्रा में गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन उपद्रव और पथराव में शामिल लोंगों की पहचान करने में जुटा है. घटना के बाद अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई को गलत बताया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

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