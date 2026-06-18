/इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते दूसरे युवक से हुआ प्यार, छतरपुर में पति और दो मासूम बच्चों को छोड़ भागी पत्नी

पति ने एसपी से मदद की गुहार

पीड़ित ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. मुकुंदी का कहना है कि पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा और उसे कोर्ट में केस दर्ज कराने की सलाह दी गई. पीड़ित पति का कहना है कि मैं एक गरीब मजदूर हूं, मैं कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटूं या मजदूरी करके बच्चों का पेट पालू? हमारे दो छोटे-छोटे बच्चे हैं (एक लड़का और एक लड़की). मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए और अपने बच्चों की देखभाल करे. पीड़ित ने नम आंखों से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि उसके मासूम बच्चों को मां का प्यार वापस मिल सके.