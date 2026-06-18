Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /छतरपुर
  • /इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते दूसरे युवक से हुआ प्यार, छतरपुर में पति और दो मासूम बच्चों को छोड़ भागी पत्नी

इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते दूसरे युवक से हुआ प्यार, छतरपुर में पति और दो मासूम बच्चों को छोड़ भागी पत्नी

Chhatarpur News-छतरपुर में एक महिला अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. महिला और युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी. अब पीड़ित पति न्याय की गुहार लगा रहा है.

Written ByHarish GuptaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:39 PM IST
इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते दूसरे युवक से हुआ प्यार, छतरपुर में पति और दो मासूम बच्चों को छोड़ भागी पत्नी

About the Author

Harish Gupta

Harish Gupta

हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रागी कुकीज, नूडल्स और कुकरु कॉफी... स्टॉल देख गदगद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
Draupadi Murmu18 min ago
2
mp news38 min ago
3
Mohan Yadav1 hr ago
4
Singrauli news2 hrs ago
5
mp news3 hrs ago