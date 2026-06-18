/इंस्टाग्राम पर रील बनाते-बनाते दूसरे युवक से हुआ प्यार, छतरपुर में पति और दो मासूम बच्चों को छोड़ भागी पत्नी

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Woman Elopes With Lover-मध्यप्रदेश में छतरपुर मे सोशल मीडिया की लत और रील बनाने के शौक ने एक बार फिर हंसते-खेलते परिवार को बिखेर कर रख दिया है. छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला फिर सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के दौरान एक महिला की दोस्ती दूसरे युवक से हो गई. इसके बाद महिला अपने दो मासूम बच्चों और पति को छोड़कर रफूचक्कर हो गई. पीड़ित पति अब न्याय की गुहार लगाने के लिए एसपी दफ्तर पहुंच गया.
मजदूरी करता है पीड़ित पति
जानकारी के अनुसार, छापर के रहने वाले पीड़ित मुकुंदी अहिरवार ने बताया कि वह मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. उसकी पत्नी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का काफी शौक था. रील्स बनाने के दौरान ही इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती एक अन्य युवक से हो गई. दोनों के बीच पहले मैसेज और फिर वीडियो कॉलिंग पर बातें होने लगीं. जब मुकुंदी काम पर चला जाता था, तब पीछे से उसकी पत्नी उस युवक से घंटों बातें करती थी.
प्रेमी के साथ भागी
पीड़ित के अनुसार, उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को भी यह बात किसी को न बताने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर पिता को बताया तो वह उसे मारेगी. इसके बाद 16 अक्टूबर को महिला अचानक घर से लापता हो गई. मुकुंदी ने बताया कि उसने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. बाद में जब वह मिली, तो मुकुंदी उसे वापस बुलाने गया लेकिन उसने साथ आने से साफ इनकार कर दिया.
पति ने एसपी से मदद की गुहार
पीड़ित ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. मुकुंदी का कहना है कि पुलिस का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा और उसे कोर्ट में केस दर्ज कराने की सलाह दी गई. पीड़ित पति का कहना है कि मैं एक गरीब मजदूर हूं, मैं कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटूं या मजदूरी करके बच्चों का पेट पालू? हमारे दो छोटे-छोटे बच्चे हैं (एक लड़का और एक लड़की). मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए और अपने बच्चों की देखभाल करे. पीड़ित ने नम आंखों से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि उसके मासूम बच्चों को मां का प्यार वापस मिल सके.
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