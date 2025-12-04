Advertisement
साहब के पावर का है घमंड! खाद के लिए खड़ी महिलाओं के साथ की अभद्रता, तहसीलदार-SDM का वीडियो वायरल

Chhatarpur News-छतरपुर में खाद वितरण को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का महिलाओं से अभद्रता करने का वीडियो सामने आया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अधिकारी अपनी सफाई दे रहे हैं. नए वीडियो में छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर और ईसानगर नायब तहसीलदार आकाश नीरज को महिलाओं से अभद्रता करते दिखे.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:35 PM IST
SDM Tehsildar Threatened Womens-मध्यप्रदेश के छतरपुर में खाद वितरण को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का महिलाओं से अभद्रता करने का वीडियो सामने आने से मामला तूल पकड़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने ईसागनर के नायब तहसीलदार आकाश नीरज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, वहीं अधिकारी खुद पर लगे आरोपों से इंकार कर रहे हैं. जो वीडियो सामने आया है उसमें छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर और ईसानगर के नायब तहसीलदार आकाश नीरज को महिलाओं से अभद्रता करते दिखे.

किसान को थप्पड़ मारने का आरोप
पूरी घटना बुधवार दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है. शहर की मंडी में खाद खत्म होने की सूचना मिलते ही किसानों ने सटई रोड पर जाम लगा दिया था. इस दौरान सौरा मंडल की तहसीलदार ऋतु सुघई मौके पर पहुंचीं और जाम खुलवाने के प्रयास में विवाद हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि तहसीलदार ने पहले एक किसान को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा. 

थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल
इसके बाद एक महिला द्वारा टोकन मांगने पर उसे भी थप्पड़ मार दिया गया. विरोध करने पर एक लड़की को भी थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. बाद में जब मामला बढ़ा तो एसडीएम छतरपुर अखिल राठौर और नायब तहसीलदार आकाश नीरज पुलिस के साथ पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों और लोगों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए. 

महिलाओं से अभद्र भाषा में की बात
वायरल वीडियो में एसडीएम और तहसीलदार को महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करते और धमाते हुए सुना जा सकता है. एसडीएम अखिल राठौर ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और वे केवल महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे ते. वहीं नायब तहसीलदार ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दियाहै. जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है. 

अभद्रता और धमकाने की बातें सामने आईं
वायरल वीडियो में कथित तौर पर SDM और नायब तहसीलदार महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करते और उनपर दबाव बनाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में नायब तहसीलदार आकाश नीरज लड़की से कहते सुनाई दे रहे, नेता बनना है तेरे को?, जबकि SDM कहते दिखते हैं, यह अभी जाएगी जेल, मैं लेकर जाऊंगा.

