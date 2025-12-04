साहब के पावर का है घमंड! खाद के लिए खड़ी महिलाओं के साथ की अभद्रता, तहसीलदार-SDM का वीडियो वायरल

SDM Tehsildar Threatened Womens-मध्यप्रदेश के छतरपुर में खाद वितरण को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का महिलाओं से अभद्रता करने का वीडियो सामने आने से मामला तूल पकड़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने ईसागनर के नायब तहसीलदार आकाश नीरज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, वहीं अधिकारी खुद पर लगे आरोपों से इंकार कर रहे हैं. जो वीडियो सामने आया है उसमें छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर और ईसानगर के नायब तहसीलदार आकाश नीरज को महिलाओं से अभद्रता करते दिखे.

किसान को थप्पड़ मारने का आरोप

पूरी घटना बुधवार दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है. शहर की मंडी में खाद खत्म होने की सूचना मिलते ही किसानों ने सटई रोड पर जाम लगा दिया था. इस दौरान सौरा मंडल की तहसीलदार ऋतु सुघई मौके पर पहुंचीं और जाम खुलवाने के प्रयास में विवाद हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि तहसीलदार ने पहले एक किसान को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा.

थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल

इसके बाद एक महिला द्वारा टोकन मांगने पर उसे भी थप्पड़ मार दिया गया. विरोध करने पर एक लड़की को भी थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. बाद में जब मामला बढ़ा तो एसडीएम छतरपुर अखिल राठौर और नायब तहसीलदार आकाश नीरज पुलिस के साथ पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों और लोगों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं से अभद्र भाषा में की बात

वायरल वीडियो में एसडीएम और तहसीलदार को महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करते और धमाते हुए सुना जा सकता है. एसडीएम अखिल राठौर ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और वे केवल महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे ते. वहीं नायब तहसीलदार ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दियाहै. जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.

अभद्रता और धमकाने की बातें सामने आईं

वायरल वीडियो में कथित तौर पर SDM और नायब तहसीलदार महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करते और उनपर दबाव बनाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में नायब तहसीलदार आकाश नीरज लड़की से कहते सुनाई दे रहे, नेता बनना है तेरे को?, जबकि SDM कहते दिखते हैं, यह अभी जाएगी जेल, मैं लेकर जाऊंगा.

यह भी पढ़ें-भोपाल में बैड टच करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!