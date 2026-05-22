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पति ने मांगी रोटी, पत्नी ने ऊपर से डाल दी खौलती सब्जी, बुरी तरह से झुलसा, आपबीती सुन पुलिस भी हुई हैरान

Chhatarpur News-छतरपुर में खाना मांगने पर पत्नी ने पति पर खौलती हुई सब्जी डाल दी. पत्नी के इस कारनामे से पति का चेहरा, सीना और हाथ बुरी तरह से झुलस गया. युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 22, 2026, 09:09 PM IST
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पति ने मांगी रोटी, पत्नी ने ऊपर से डाल दी खौलती सब्जी, बुरी तरह से झुलसा, आपबीती सुन पुलिस भी हुई हैरान

Wife Pour Curry on Husband-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई खौफ में है. बाजना क्षेत्र के अंतर्गत आन वाले जसगुंवा कला गांव में खाना मांगने पर पत्नी ने गुस्से में आकर अपने ही पति के ऊपर खौलती हुई गर्म सब्जी डाल दी. इस हमले में खौलती हुई सब्जी के कारण पति का चेहरा, गर्दन, सीना और दाहिना हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं. हालत गंभीर होने के कारण पीड़ित पति को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

पीड़ित पति ने की शिकायत
पीड़ित पति ने इस पूरी घटना की शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई है. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है. रोज की तरह रात में जब वह मजदूरी करके अपने घर लौटा, तो उसने पत्नी से रात का खाना मांगा. खाना परोसने और देने में थोड़ी देरी हो गई, जिसे लेकर दोनों के बीच आपस में कहासुनी और बहस शुरू हो गई. 

पत्नी ने फेंकी खौलती हुई सब्जी
दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया. उसने गैस पर रखी खौलती हुई सब्जा का भगोना उठाया और सीधे अपने पति के ऊपर उड़ेल दिया. सब्जी खौलती हुई होने के कारण पति का शरीर बुरी तरह से जल गया और दर्द से चीखने-चिल्लाने लग गया. गर्म सब्जी ने उसके शरीर की चमड़ी को बुरी तरह से जला दिया. 

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30 प्रतिशत तक झुलसा
चीख-पुकार सुनकर आस-पास के पड़ोसी तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल को संभाला और तुरंत इलाज के लिए बिजावर अस्पताल लेकर गए. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जिला अस्पताल के बर्न वार्ड के डॉक्टरों के मुताबिक, पीड़ित पति खौलती सब्जी गिरने की वजह से करीब 30 प्रतिशत तक झुलस गया है. पीड़ित पति की लिखित शिकायत के आधार पर बाजना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरी घटना की गहराई से जांच कर रही है.

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