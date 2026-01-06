Advertisement
दहेज की बाइक बांधकर ले गई पत्नी, सास-ससुर को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Chhatarpur News-छतरपुर में एक युवक की पत्नी अपने पिता और अन्य लोगों के साथ ससुराल पहुंची और सास-ससुर के साथ जमकर मारपीट की. यह तमाशा यहीं नहीं रुका महिला दहेज में दी बाइक को दूसरी मोटरसाइकिल से बांधकर अपने साथ ले गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:40 PM IST
Chhatarpur Viral Video-रिश्तों में जब कड़वाहट घुलती है और हद से गुजर जाती है, तो वह न केवल मर्यादा की सीमाएं लांघती है, बल्कि एक तमाशा बनकर सामने भी खड़ी हो जाती है. मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से इसी तरह की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक पत्नी ने न केवल अपने ससुराल में घुसकर मारपीट की, बल्कि शादी में दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक से बांधकर अपने साथ ले गई. 

10 महीने ही टिकी शादी
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी ज्यादा नई नहीं है. 4 मार्च 2024 को रोशनी कुशवाह और लक्ष्मण कुशवाहा ने एक साथ जीवन बिताने की कसमें खाई थीं. शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन धीरे-धीरे आपसी सामंजस्य की जगह कलह ने ले ली. दोनों के वैवाहिक जीवन में खटपट शुरू हो गई. लक्ष्मण का आरोप है कि उसके वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष का ज्यादा हस्तक्षेप था, जो धीरे-धीरे विवाद की वजह बना. यह विवाद इतना बढ़ा कि शादी के महज 10 महीने के बाद ही 27 दिसंबर 2024 को रोशनी अपने पिता किशनलाल कुशवाहा के साथ मायके चली गई. 

सास-ससुर के साथ मारपीट
दोनों परिवारों के बीच हुआ यह विवाद शांत नहीं हुआ और समय के साथ गहराता गया. 2 जनवरी को 2026 को रोशनी अपने पिता और कुछ लोगों के साथ पति के घर पहुंची. जानकारी के अनुसार, घर में घुसते ही बहस शुरू हो गई जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. रोशनी और उसके साथ आए लोगों ने सास-ससुर के साथ मारपीट की. 

दहेज की बाइक को ले गए साथ
इस घटना के बाद रोशनी ने दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को वापस ले जाने का फैसला किया. चूंकी बाइक की चाबी उसके पास नहीं थी, उसने फिल्मी अंदाज में उस बाइक को दूसरी मोटरसाइकिल से रस्सियों के सहारे बांधा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गी. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जांच में जुटी पुलिस 
इस घटना के बाद पति लक्ष्मण कुशवाहा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. लक्ष्मण का कहना है कि उन्हें पत्नी और ससुराल पक्ष से जान का खतरा है. लक्ष्मण ने बताया कि वह पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ससुराल के लगातार हस्तक्षेप से उसके वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है.

