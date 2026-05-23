इंस्टाग्राम के प्यार में अंधी हुई 5 बेटियों की मां, 4 बच्चियों और पति को रोता छोड़ प्रेमी संग फरार, पति बोला-बेटा न होने पर देती थी ताना

Woman Runs Away With Lover-सोशल मीडिया की दुनिया में पनपने वाला प्यार असल जिंदगी के हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ रहा है. ताजा मामला छतरपुर से सामने आया है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर मिले एक युवक के प्यार में पागल होकर 5 बेटियों की मां अपने भरे-पूरे परिवार को छोड़कर फरार हो गई. महिला अपने साथ अपनी एक बेटी को भी ले गई, जबकि पीछे अपने पति और चार मासूम बच्चों को रोता हुआ छोड़ गई. पुलिस ने तकनीकि सर्विलांस की मदद से महिला और उसके प्रेमी को राजस्थान के उदयपुर से बरामद कर लिया है.

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई चैटिंग

जानकारी के अनुसार, करीब 5-6 महीने पहले इंस्टाग्राम पर महिला की मुलाकात एक युवक से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. प्यार का खुमार महिला पर इस कदर चढ़ा कि वह करीब 2 महीने पहले अपनी बेटी को साथ लेकर चुपचाप घर से निकल गई और अपने प्रेमी के पास पहुंच गई.

पति ने दर्ज कराया मामला

पत्नी और बेटी के अचानक लापता होने से परेशान पति ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी सेल की मदद ली और महिला की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया. आखिरकार, छतरपुर पुलिस की एक टीम ने दोनों को राजस्थान के उदयपुर से दस्तयाब कर लिया और छतरपुर ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमी से बोला झूठ

पुलिस पूछताछ के दौरान इस मामले में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. महिला के कथित प्रेमी ने पुलिस के सामने दावा किया कि महिला ने उससे अपनी पहचान और परिवार को लेकर झूठ बोला था. प्रेमी के अनुसार, महिला ने मुझे बताया था कि उसकी सिर्फ दो बेटियां है. प्रेमी को इस बात पता नहीं था कि उसकी 5 बेटियां हैं.

बेटा न होने पर देती थी ताना

वहीं दूसरी ओर, पीड़ित पति ने भी हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है. पति ने पुलिस को बताया कि 5 बेटियां होने की वजह से पत्नी उसके साथ खुश नहीं थी. वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी. वह अक्सर घर में बेटा न होने का ताना देती थी और इसी बात को लेकर अक्सर परेशानी भी रहती थी.

पुलिस जांच में जुटी

कोतवाली थाना पुलिस इस समय दोनों पक्षों और महिला के बयान दर्ज कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला बालिग है, इसलिए कानूनन उसकी मर्जी मानी जाएगी. हालांकि, महिला जिस बच्ची को अपने साथ लेकर गई थी, उसकी कस्टडी का फैसला कोर्ट होगा.

यह भी पढ़ें-दफनाने के 4 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, पति और ससुराल वालों पर आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!