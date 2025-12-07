Advertisement
2 साल के कामकाज की होगी समीक्षा! खजुराहो में सीएम मोहन यादव करेंगे कैबिनेट बैठक, जानिए शेड्यूल

CM Mohan Yadav Meeting: सीएम डॉ. मोहन यादव 8-9 दिसंबर को खजुराहो में विभागीय समीक्षा और कैबिनेट बैठक करेंगे. इस दौरान लाड़ली बहना सम्मेलन, हितलाभ वितरण, मूर्ति अनावरण समेत कई कार्यक्रमों पर मंथन भी किया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:28 PM IST
खजुराहो में होगी बैठक
खजुराहो में होगी बैठक

Khajuraho Cabinet Meeting Update: सीएम डॉ. मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में विभागीय समीक्षा और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उनके साथ 30 मंत्री और लगभग 40 अधिकारी मौजूद रहेंगे. प्रशासन ने उनके ठहरने के लिए खजुराहो के बीस होटलों में कमरे बुक किए हैं. शहर में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई और सजावट को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. सीएम आज रात 9:30 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और ओबेरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस में रात्रि विश्राम करेंगे.

8 दिसंबर को सीएम अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे. इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन और डेयरी, नगरीय विकास और आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग शामिल हैं. बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी. दोपहर 2 बजे लंच और फिर 4 बजे से बैठकें होंगी. यह आयोजन शहर में प्रशासन और विभागों की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

कई कार्यक्रम भी होंगे आयोजित
9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा होगी, इसके बाद सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. उसी दिन राजनगर के सत्ती की मड़िया परिसर में लाड़ली बहना सम्मेलन का आयोजन भी होगा. कार्यक्रम में हितलाभ वितरण, भूमिपूजन और लोकार्पण होंगे. मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की मूर्तियों का अनावरण भी करेंगे. 

सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम 
शहर में तैयारियों का काम जोर-शोर से चल रहा है. मुख्य रास्तों और चौराहों को रंग-बिरंगी लाइट और आकर्षक सजावट से सजाया गया है. खजुराहो के प्रमुख पर्यटन स्थल, आदिवर्त संग्रहालय और मंदिर समूह में भी स्वच्छता और व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है. कलेक्टर और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. आसपास के जिलों से कुल 1000 पुलिस बल और अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.

कन्वेंशन सेंटर में दोनों बैठकें
मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बैठकें कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएंगी. इसके लिए अस्थाई सीएम कार्यालय, प्रमुख सचिव कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय बनाए गए हैं. कंप्यूटर, उपकरण और 10 स्टाफ भी तैनात किए गए हैं. पहले दिन सुबह विभागों की समीक्षा बैठक होगी, दोपहर में लंच और शाम को संग्रहालय व मंदिरों का भ्रमण. अगले दिन सुबह पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी और दोपहर में मूर्ति अनावरण के बाद कैबिनेट बैठक संपन्न होगी. यह कार्यक्रम पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों का संयोजन है.
(रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

cm mohan yadav

