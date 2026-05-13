'DM साहब ये अपमान याद रखूंगा'...कलेक्टर से बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jitu Patwari Viral Video-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में मंगलवार को केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जीतू पटवारी छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल से फोन पर नोंकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं. जीतू पटवारी ने फोन पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल को सख्त लहजे में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आपका यह अपमान में हमेशा याद रखूंगा.

बैरिकेडिंग को लेकर हुआ विवाद

दरअसल, मंगलवार को जीतू पटवारी ढोडन बांध क्षेत्र के उन ग्रामीणों से मिलने जा रहे थे, जिन्हें परियोजना के कारण विस्थापित किया जाना है. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और वन्यजीवों के संरक्षण का हवाला देते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. इलाके में धारा 144 लागू थी. जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पटवारी को अंदर जाने से रोका और कानूनी कार्रवाई की बात कही, तो विवाद की स्थिति बन गई.

कलेक्टर से कहा-अपमान याद रखूंगा

प्रशासनिक रोक से नाराज जातू पटवारी ने मौके से ही छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल को फोन लगाया. वायरल वीडियो के अनुसार, पटवारी ने कलेक्टर पार्थ जैसवाल से कहा डीएम साहब, आपका यह अपमान हमेशा याद रखूंगा. जब तक आप नौकरी करोगे, तब तक आज का दिन याद रखूंगा...याद रखिए.

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विस्थापियों से मिले जीतू पटवारी

रोक के बावजूद जीतू पटवारी पीछे नहीं हटे. वे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड्स फांदकर और बगल से रास्ता बनाकर बांध निर्माण स्थल की ओर बढ़ गए. उन्होंने वहां मौजूद विस्थापियों से मुलाकार की और उनकी समस्याएं सुनीं. जीतू पटवारी ने कहा कि वे राहुल गांधी के निर्देश पर जनता के बीच आए हैं और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सौ बार जेल जाने को भी तैयार हैं. जीतू पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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