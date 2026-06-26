छतरपुर कांग्रेस दफ्तर में बड़ी चूक, राहुल गांधी के पोस्टर में दिखा उल्टा 'संविधान', जिला अध्यक्ष ने दी सफाई

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Chhatarpur Congress Poster News: छतरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की बड़ी लापरवाही सामने आई. कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए राहुल गांधी के एक पोस्टर में वे संविधान की प्रति उल्टी पकड़े हुए दिखाई दिए. वहीं दूसरे पोस्टर में उनके चेहरे पर केक लगा हुआ नजर आया. पड़ताल में सामने आया कि हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर केक लगाया था, जिसके निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे.
यह पूरा मामला राजीव भवन के मीटिंग एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का बताया जा रहा है. जहां कांग्रेस द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था ICU में और छात्रों की गूंज विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी. कार्यक्रम में मंच के पीछे लगे पोस्टरों पर मौजूद इन गलतियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. राहुल गांधी के एक पोस्टर में संविधान की प्रति उल्टी दिखाई देने पर सवाल उठे, वहीं दूसरे पोस्टर पर उनके मुंह के पास केक लगा हुआ था, जिसे देखकर चर्चा शुरू हो गई.
जिला अध्यक्ष ने दी सफाई
मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के हालिया जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को प्रतीकात्मक रूप से केक लगाया था, लेकिन बाद में उसे साफ नहीं कराया गया. मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गगन यादव ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया. उन्होंने कहा कि पोस्टर में संविधान उल्टा दिखना प्रिंटिंग मिस्टेक है. पोस्टर लगाते समय इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और न ही संगठन की ऐसी कोई मंशा थी कि गलतियों भरा पोस्टर लगाया जाए. उन्होंने कहा कि इस गलती को सुधारा जाएगा.
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