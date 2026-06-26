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छतरपुर कांग्रेस दफ्तर में बड़ी चूक, राहुल गांधी के पोस्टर में दिखा उल्टा 'संविधान', जिला अध्यक्ष ने दी सफाई

Chhatarpur Congress News: छतरपुर में कांग्रेस कार्यालय की प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के पोस्टरों में गलती सामने आई, जिसमें संविधान उल्टा और चेहरे पर केक दिखा. कांग्रेस जिला अध्यक्ष गगन यादव ने इस पर सफाई दी है.

Written ByHarish GuptaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:45 PM IST
छतरपुर कांग्रेस दफ्तर में बड़ी चूक, राहुल गांधी के पोस्टर में दिखा उल्टा 'संविधान', जिला अध्यक्ष ने दी सफाई
Image Credit: Chhatarpur Congress NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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