जमाई राजा की बेईमानी नहीं आई रास तो ससुराल वालों ने दामाद को जमकर पीटा, अब अस्पताल पहुंचे 'पाहुन'

MP News: छतरपुर में ससुराल पक्ष ने दामाद की जमकर पिटाई कर दी है. आरोप है कि दामाद ने उनकी बेटी को भगाकर शादी की है जबकि वह पहले से ही विवाहित था न कि तलाकशुदा.
Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. समाज में जहाँ दामाद को 'पाहुन' का दर्जा दिया जाता है, वहीं इसी समाज में दामाद की उसके ससुराल वालों ने जमकर धुनाई की है. दामाद सोनू को इस हद तक पीटा गया है कि वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. ससुराल पक्ष ने सोनू पर धोखाधड़ी और उसके खराब आचरण पर सवाल उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
दामाद जी की ये कैसी खातिरदारी
दरअसल, पूरा मामला छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के पथरगुवाँ गाँव का है. यहाँ सोनू अवस्थी नाम के शख्स को करीब 5-7 लोगों ने जमकर पीटा है. पीटने वाले और कोई नहीं, बल्कि सोनू के ससुराल वाले ही थे. विवादों में रहने वाला सोनू पहले खजुराहो में डायल 100 में पायलट रह चुका है. ससुराल वालों का आरोप है कि सोनू ने उनकी बेटी को भगा कर शादी की है, जबकि वह पहले से शादीशुदा है.
पहली पत्नी से तलाक भी नहीं
हैरानी की बात यह है कि सोनू पहले से ही विवाहित है. सोनू की पहली पत्नी शुभी मिश्रा से अब तक विधिवत तलाक भी नहीं हुआ है. शुभी द्वारा सोनू पर मानसिक उत्पीड़न और विश्वासघात के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे. विवाद के दौरान उसने खजुराहो निवासी गुड़िया शुक्ला को लेकर चार महीने पहले भाग कर शादी कर ली थी. सोनू और उसकी पहली पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया है, जहाँ सोनू उसे घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है.
दामाद की बेईमानी नहीं आई रास
घर से भाग कर शादी करने के बाद सोनू और गुड़िया बमीठा में रह रहे थे. इस बात की जानकारी जैसे ही गुड़िया शुक्ला के परिजनों को लगी, तो वे भड़क उठे और बमीठा में सोनू के घर पहुँचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान सोनू को गंभीर चोटें आई हैं, और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर