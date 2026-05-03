रिश्ते फिर शर्मशार! जेवरात के लालच में दामाद बना 'जल्लाद', अपनी ही सास को उतारा मौत के घाट

Chhatarpur Crime News: छतरपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस हत्याकांड में मृतका का अपना दामाद ही आरोपी निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 8 तारीख की है. जब एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में धसान नदी के पास मिला था. शुरुआती जांच में मामला अंधे कत्ल का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए हर पहलू पर काम किया. जांच के दौरान सामने आया कि मृतिका का दामाद मूलचंद कुशवाहा, निवासी सटई, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ धसान नदी के किनारे ले गया. यहां उसने पहले से रची साजिश के तहत महिला के सिर पर पत्थर पटककर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस जांच में खुलासा

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने महिला के जेवरात और पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया था, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया. घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और अन्य वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.

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आरोपी ने कबूला जुर्म

सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है. साथ ही, मामले के अन्य पहलुओं की भी गहन जांच जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपराध में कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, जहां रिश्तों की भी कोई कीमत नहीं रह जाती.

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