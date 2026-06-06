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Rajkot Baba Bageshwar News: गुजरात के राजकोट में कथा प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुजरात ने देश को व्यापार की नई दिशा देने के साथ एक योग्य प्रधानमंत्री भी दिया है. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि जब बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई थी, तब उन्होंने आत्मीयता से कहा था कि वे इस अस्पताल का भूमिपूजन भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे. बाबा ने इसे प्रधानमंत्री की जनसेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण बताया.
वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों को उठाया. उन्होंने कहा कि वह कोई राजयोगी नहीं बल्कि धर्मवक्ता हैं. देश में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलनी चाहिए और हर राजनीतिक दल को अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि चाहे कोई नई पार्टी हो या पुरानी, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद सबसे महत्वपूर्ण है.
'AI नहीं, HI की जरूरत'
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण, जेहाद और आधुनिक तकनीक को लेकर कहा कि लैंड जेहाद और लव जेहाद के बाद अब दोस्त जेहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं. साथ ही दक्षिण गुजरात में धर्मांतरण को लेकर चिंता जताते हुए जागरूकता बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि देश को केवल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि HI यानी हिंदू इंटेलिजेंस की भी जरूरत है. श्रद्धा और अंधश्रद्धा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी को अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहते, बल्कि हनुमान जी की भक्ति का संदेश देते हैं.
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