Rajkot Baba Bageshwar News: गुजरात के राजकोट में कथा प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुजरात ने देश को व्यापार की नई दिशा देने के साथ एक योग्य प्रधानमंत्री भी दिया है. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि जब बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई थी, तब उन्होंने आत्मीयता से कहा था कि वे इस अस्पताल का भूमिपूजन भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे. बाबा ने इसे प्रधानमंत्री की जनसेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण बताया.