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'देश में AI नहीं, HI की जरूरत...', राजकोट में बोले पं. धीरेंद्र शास्त्री, पीएम की भी की जमकर तारीफ

Dhirendra Krishna Shastri Statement: गुजरात में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की. इतना ही नहीं उन्होंने धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

Written ByHarish GuptaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:43 PM IST
'देश में AI नहीं, HI की जरूरत...', राजकोट में बोले पं. धीरेंद्र शास्त्री, पीएम की भी की जमकर तारीफ
Image Credit: Rajkot Baba Bageshwar News

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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