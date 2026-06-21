अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका से बाबा बागेश्वर का संदेश, योग को बताया विश्व बंधुत्व का आधार

तन-मन दोनों को स्वस्थ बनाता

योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शास्त्री ने कहा कि यदि जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए तो योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि प्रातःकाल उठकर सूर्य देव के दर्शन करना, उनकी किरणों से ऊर्जा प्राप्त करना और नियमित योगाभ्यास करना तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है. उन्होंने कहा, 'जब तन अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा और जब मन अच्छा होगा तो जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा. अंत में उन्होंने सभी लोगों से योग अपनाने और स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का आह्वान किया.