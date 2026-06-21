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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका से बाबा बागेश्वर का संदेश, योग को बताया विश्व बंधुत्व का आधार

Dhirendra Krishna Shastri News: श्रीलंका दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम बताया. उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश देते हुए विश्व के निरोगी और सुखी रहने की कामना की.

Written ByHarish GuptaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:48 PM IST
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका से बाबा बागेश्वर का संदेश, योग को बताया विश्व बंधुत्व का आधार
Image Credit: Dhirendra Krishna Shastri News

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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