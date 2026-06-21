अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका से बाबा बागेश्वर का संदेश, योग को बताया विश्व बंधुत्व का आधार

राज्य चुनें
Bageshwar Dham News: अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीलंका की पावन धरती से समस्त भारत और विश्ववासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी, श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधि, संत समाज तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम में योग, स्वास्थ्य और विश्व कल्याण के संदेश को प्रमुखता से रखा गया.
अपने संबोधन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने योग की सरल और गहन व्याख्या करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम या शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन में जोड़ने का विषय है. उन्होंने कहा कि योग जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक दिव्य व्यवस्था है. योग का वास्तविक अर्थ जुड़ाव है. संस्कृतियों का जुड़ाव, मानवता का जुड़ाव और अनेक आत्माओं का एक परमात्मा से जुड़ाव. उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में योग है, वह निरोगी रहने के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है.
उत्तम स्वास्थ्य की कामना की
बाबा बागेश्वर ने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र "वसुधैव कुटुंबकम्" का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है और विश्व बंधुत्व की भावना योग से ही प्रारंभ होती है. उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति योग और साधना से जुड़ता है तो उसकी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है और उसकी सोच सीमाओं से ऊपर उठकर वैश्विक कल्याण की दिशा में विकसित होती है. उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करते हुए समस्त मानवता के सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.
तन-मन दोनों को स्वस्थ बनाता
योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शास्त्री ने कहा कि यदि जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए तो योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि प्रातःकाल उठकर सूर्य देव के दर्शन करना, उनकी किरणों से ऊर्जा प्राप्त करना और नियमित योगाभ्यास करना तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है. उन्होंने कहा, 'जब तन अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा और जब मन अच्छा होगा तो जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा. अंत में उन्होंने सभी लोगों से योग अपनाने और स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का आह्वान किया.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!