चेले-चपाटों से सावधान..ये डुबा रहे बाबाओं का नाम! जानिए क्यों धीरेंद्र शास्त्री ने कह दी ये बड़ी बात; भक्तों से की विशेष अपील

MP News: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चेलों के चक्कर में न पड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ये लोग बाबाओं और नेताओं की लुटिया डुबोते हैं और खुद खिसक लेते हैं.
Trending Photos
Baba Bageshwar viral statement: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने 'विशेष सहायकों/चेलों' पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उनसे सावधान रहने की अपील की है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप हमारे चेलों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि चेले ही डुबोते हैं लुटिया... चाहे बाबाओं की या फिर नेताओं की.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपने चेले-चपाटों से बहुत परेशान हैं. जबसे उन्हें अपने चेलों की असलियत का पता चला है, वे अपने प्रशंसकों और भक्तों से ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं. हाल ही में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चेलों पर रुपये लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे हैं, तबसे बाबा अपने चेलों से बहुत नाराज़ हुए हैं और साफ शब्दों में नाराज़गी जाहिर की है.
"ये डुबोते हैं लुटिया..."
धीरेंद्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि चेले-चपाटे और 'विशेष सहायक' ही बाबाओं और नेताओं की लुटिया डुबोते हैं, इसलिए चेलों के चक्कर में कभी नहीं फँसना है. ये चेले तो होते नहीं हैं बस प्रभाव के कारण चेले बन जाते हैं. न माला जपना न भजन, बस लुंगी पहन और टीका लगाने से चेला नहीं बनते. चेला/शिष्य वही होता है जिसके आचरण में गुरु के विचारों की झलक हो. शिष्य वह जिसके अंदर से गुरु की आवाज़ निकले.
"सिर्फ दो लोगों की ज़िम्मेदारी है..."
पंडित शास्त्री ने आगे कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ दो लोगों की है. एक मंदिर में बैठे बालाजी और दूसरी खुद की. हमें हनुमान जी ने सनातन के काम के लिए भेजा है लेकिन हम मायाजाल में फँस गए. अब किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, फोटो, जी हुज़ूरी हो या न हो, लेकिन अब काम ईमानदारी से होगा. अब सनातन धर्म के प्रति सच्चाई से काम करेंगे. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता,छतरपुर
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.