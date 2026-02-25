Advertisement
"जब मेरा ब्याह होगा... बढ़ाऊंगा हिंदुओं की आबादी" धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर कही ये बड़ी बात?

MP News: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. लोग बयान के तर्ज पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी की कयाश लगा रहे हैं. दरएसल, धीरेंद्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब उनका ब्याह होगा तो वे भी हिंदू जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग करेंगे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:45 PM IST
dhirendra shastri
Dhirendra Shastri viral bayan: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का हिंदूओं को दिया एक बयान जमकर वायरल हो रहा है.  धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है. उन्होंने हिंदुओं के 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है और आगे कहा कि जब मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूंगा. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को कुछ लोग उनकी शादी से जोड़ के देख रहे तो कुछ इसे 
जनसंख्या के मुद्दे पर बयानबाजी करार दे रहें है.

क्या धीरेंद्र शास्त्री करने जा रहे हैं शादी
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों के लेकर चर्चाओं  में बने हुए हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, जब मेरा भी ब्याह हो जाएगा तो मैं भी हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करुंगा. धीरेंद्र शास्त्री ने ये बयान फुल माजाकिया अंदाज में दिया था जिसके बाद से उनके प्रशंसक धीरेंद्र शास्त्री की शादी होने वाली है...कि उम्मीद लगाए बैठे हैं. धीरेंद्र शास्त्री द्वारा कही गई ये बात अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

जानिए बयानबाजी की सच्चाई
दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री ने ये बयान राजस्थान के पुष्कर में अपने तीन दिवसीय हनुमान कथा के दौरान दिया था. उस दौरान उन्होंने हिंदुओं की कम होती आबादी, मुसलमानों की घर वापसी और अजमेर दरगाह जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था कि भारत में जनसंख्या एक वैश्विक मुद्दा है जहां वर्तमान में हिंदुओं की आबादी घटती नजर आ रही और मुस्लमानों की संख्या बढ़ती हुई. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि देश की स्थिरता बनाए रखने के लिए हिंदुओं की संख्या का संतुलित रहना अनिवार्य है. जिसके बाद मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपनी शादी की बात कर डाली. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कब और किससे शादी कर रहें हैं ये हमेशा से ही चर्चित मुद्दा रहा है हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है.

हिंदू पैदा करें 4 बच्चे
शादी वाले बयान के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए. ये बयान उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर कटाक्ष मारते हुए कहा था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुओं को हम दो हमारे दो नियम से आगे बढ़ने की सलाह दी है. उन्होंने आगे कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे. इसके लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म का उदाहरण भी दिया था. अंत में  उन्होंने हिंदुओं को सलाह दी है कि अपने धर्म में जीना और चलना सबसे सर्वश्रेष्ठ और उचित कदम है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

