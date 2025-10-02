बागेश्वर धाम में खत्म होगा VIP कल्चर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने क्यों बदले नियम ?

Pandit Dhirendra Shastri: छतरपुर के बागेश्वर धाम में नवरात्रि साधना के समापन पर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब बागेश्वर धाम में नियम बदले हुए नजर आएंगे. क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यहां के नियम बदल दिए हैं, अब यहां आने वाले VIP और VVIP सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं की जाएगी, बल्कि केवल उन्ही से मुलाकात होगी जो सच्ची श्रृद्धा भाव से यहां आएंगे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. जिसके बाद यहां अब वीआईपी कल्चर एक तरह से नहीं दिखेगा.

बागेश्वर धाम में क्यों हुआ यह फैसला

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह फैसला लेने के पीछे की वजह भी बताई है. बाबा बागेश्वर ने भक्तों को बताया कि साधना के दौरान उनके गुरु सन्यासी बाबा ने डांटते हुए कहा कि वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातों के कारण गरीब, असहाय और दूर-दराज से किराया उठाकर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा अनसुनी रह जाती है, यही भक्त निराश होकर लौटते हैं. ऐसे में गुरु ने आदेश दिया कि अब से बागेश्वर धाम पर प्रोटोकॉल और सिफारिश वाले वीआईपी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यदि वे आते हैं तो उन्हें अलग से समय दिया जाएगा, लेकिन पहले अवसर गरीब, असहाय, मरीज और सच्चे श्रद्धालुओं को ही मिलेगा. महाराज जी ने कहा कि कुटिया में साधना के दौरान हमने प्रण लिया कि गुरु जी की आज्ञा अब कभी नहीं टाली जाएगी.

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि हमने कुटिया में साधना के दौरान यह प्रण लिया है, ऐसे में गुरूजी की आज्ञा नहीं टाली जा सकती. माना जा रहा है कि यह फैसला अहम होगा, क्योंकि यहां वीआईपी आने की वजह से भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में इस फैसले से भीड़ नियंत्रित हो सकती है.

बागेश्वर धाम में जुटती है भीड़

बता दें कि छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में हर दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटती है. खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन यहां सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं. जिनमें आम लोगों के साथ-साथ वीआईपी भी हर दिन बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिससे यहां कई बार भीड़ की स्थिति ज्यादा बन जाती है. लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस फैसले के बाद अब यह नियम यहां बदले हुए नजर आएंगे.

