एपस्टीन फाइल पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान, कहा- मासूस बच्चियों को नहीं छोड़ा; गोरे लोगों की काली करतूतें आई सामने

Baba Bageshwar statement on epstein files: एपस्टीन फाइल का मुद्दा देशभर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है. कई दिग्गज लोगों के नाम एपस्टिंग फ़ाइल में सामने आ रहे हैं. इसी बीच एपस्टीन फाइल को लेकर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि एपस्टीन फाइल में बड़े-बड़े लोगों की काली करतूत सामने आई है. उनके गंदे कृत्य...8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा. दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं. ये जितने बड़े लोग है..जितने गोरे हैं उनके कांड उतने ही काले हैं.

गोरे लोगों के कांड उतने काल

सतना जिले के शिवराजपुर की कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एपस्टीन फाइल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये दुनिया जितनी भलात्म दिखती है उतनी है नहीं. उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि लाखों लोग जितने बड़े हैं गोरे हैं उनके कारनामे उतने ही काले हैं. दूर के ढोल सुहावने लगते हैं. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स को केंद्रित कर कहा कि इन लोगों की काली करतूत 35000 पेजों में रिकॉर्डिंग हुई है. इन लोगों ने 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा है. इसके लिए जैफ्ररी के आईलैंड पर जाते थे, बच्चियो को नशा देकर उनके साथ गंदा कृत्य करते थे.

जितने अमीर है दुनिया के उनके नाम है उसमें. ये बातें तथाकथित है सही गलत है हमें पता नहीं लेकिन अमेरिका के कोर्ट में ये जमा हुईं हैं. सबसे घिनौनी बात कि ये डिन बच्चियों के साथ गंदा काम करते फिर उन्ही को काटकर उनका मांस खाते.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों पर ध्यान देने की अपील

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली में औसतन 815 लोग प्रतिदिन लापता हो रहे हैं. उनके शिष्य की बहन को भी ठगने की कोशिश की गई थी. ऐसे में अपने बच्चों को कार या व्यापार दो या ना दो लेकिन संस्कार जरूर देना. उन्होंने आगे कहा कि बेटियों तुम मर जाना लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करना. इंटरनेट की दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं. तुम सोशल मीडिया पर अच्छे दिखने वाले लड़कों से बात करती हो और अपनी इज्जत और संस्कार को समर्पित कर देती हो.जो तुमसे मीठी-मीठी बातें करता वो बाकी लड़कियों से भी वैसी ही बातें करता है.

तिरंगे पर चांद आ जाएगा...

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि मै हिंदू मुस्मिल करता हूं. बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मैं बस संस्कृति को बचाने के लिए जी रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के जितने बड़े-बड़े लोग हैं ऊंचे पद पर बैठे हैं, याद रखना जिस दिन तुम्हारे तिरंगे पर चांद आ जाएगा उस दिन ना तुम्हारी बेटियां बेचेंगी, ना तुम्हारी पत्नियां बचेंगी,वो सब बर्बाद कर देंगे.रिपोर्ट: हरीश गुप्ता,छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.