सोते समय गिरा जर्जर मकान: मलबे में दबकर दो महीने की बच्ची समेत दो की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

जानिए पूरा मामला

यह घटना बुधवार- गुरुवार की रात करीब 1 बजे हिनौता थाना क्षेत्र के क्योटा गांव में हुई. परिवार के मुताबिक, जब यह हादसा हुआ तो घर के सभी लोग सो रहे थे. अचानक मिट्टी का घर और एक दीवार गिर गई, जिससे परिवार के सदस्य मलबे के नीचे दब गए. आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 15 साल की किशोरी और दो महीने की बच्ची मलबे के नीचे दबने से मारी गईं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया.