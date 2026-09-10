सोते समय गिरा जर्जर मकान: मलबे में दबकर दो महीने की बच्ची समेत दो की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

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छतरपुर जिले के हिनौता थाना क्षेत्र में जर्जर मकान गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. मलबे में दबने से दो महीने की बच्ची और 15 साल की एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी घर में सो रहे थे, तभी अचानक मकान भरभराकर गिर गया. हादसे के बाद घायल महिला को छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में सुधार हुआ है.
पीड़ित परिवार को दी 50 हजार की आर्थिक मदद
घटना की जानकारी मिलने पर चंदला के विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित परिवार को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी. वहीं डॉक्टरों के अनुसार, महिला के पेट और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है.
जानिए पूरा मामला
यह घटना बुधवार- गुरुवार की रात करीब 1 बजे हिनौता थाना क्षेत्र के क्योटा गांव में हुई. परिवार के मुताबिक, जब यह हादसा हुआ तो घर के सभी लोग सो रहे थे. अचानक मिट्टी का घर और एक दीवार गिर गई, जिससे परिवार के सदस्य मलबे के नीचे दब गए. आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 15 साल की किशोरी और दो महीने की बच्ची मलबे के नीचे दबने से मारी गईं. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया.
छतरपुर से दूसरी खबर
इस बीच, छतरपुर के हरपालपुर स्टेशन पर UP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट को लेकर यात्रियों के बीच हाथापाई हो गई. स्टेशन पर ट्रेन के आते ही अफरा-तफरी मच गई और जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए लोगों में होड़ लग गई. सीट पाने को लेकर दो यात्रियों के बीच हुई बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई. चश्मदीदों के मुताबिक, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन ट्रेनों में कोच की संख्या नहीं बढ़ाई गई है. रेलवे सुरक्षा बल ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.
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