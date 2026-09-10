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सोते समय गिरा जर्जर मकान: मलबे में दबकर दो महीने की बच्ची समेत दो की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के हिनौता में एक जर्जर घर के ढहने से मलबे के नीचे दबकर दो महीने की बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByHarish GuptaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:11 PM IST
सोते समय गिरा जर्जर मकान: मलबे में दबकर दो महीने की बच्ची समेत दो की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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