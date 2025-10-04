चोर-चोर...एमपी में मचाये शोर! ड्रोन चोरों ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, रात में लाठी-डंडे लेकर लगा रहे पहरा

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में बीते दो सप्ताह से रात में संदिग्ध ड्रोन उड़ते देख लोगों में काफी दहशत का माहौल है. वहीं ग्रामीणों में अफवाह फैल रही है कि कोई चोर गिरोह इन ड्रोनों के इस्तेमाल से घरों की रेकी की जा रही है, ताकि बाद में चोरी की वारदातों को अंजाम दे सकें. इसको लेकर गांवों में लोग रात-रात में जागर पहरा दे रहे हैं. ग्रामीण का कहना है कि सभी लोग लाठी डंडों को हाथ में लेकर गलियों और खेतों में निगरानी कर रहे हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

ग्रामीण इलाकों में दहशत इतनी फैली हुई है कि पिछली रात में चंद्र नगर गांव में ड्रोन देखने की सूचना पर पूरा गांव सतर्क हो गया है. ग्रामीणों ने तुरतं लाठी डंडे उठाए और झुंड बनाकर सड़कों पर निकल आए. देर रात तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा. लोगों का कहना है कि ये ड्रोन किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं उड़ रहे, बल्कि चोरी की घटनाओं से पहले घरों की स्थिति जानने के लिए भेजे जा रहे हैं.

वहीं ड्रोन के खौफ से जुड़ी एक और गंभीर घटना राजनगर थाना क्षेत्र के इमलिया गांग्रामीव से सामने आई है. ग्रामीणों के अनुसार, बीती रात गांव के आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने पर 14 वर्षीय एक बालक घर से बाहर आया. इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और बालक पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जांच में जुटी पुलिस

घायल बालक के परिजनों का आरोप है कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था और हमलावरों ने ड्रोन की मदद से इलाके की रेकी की थी. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लगातार संदिग्ध ड्रोन की उड़ानें सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बनती जा रही हैं. फिलहाल पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है और ड्रोन की गतिविधियों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी है. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

