Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2947380
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

चोर-चोर...एमपी में मचाये शोर! ड्रोन चोरों ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, रात में लाठी-डंडे लेकर लगा रहे पहरा

Chhatarpur Drone News: छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि एक चोर गिरोह घरों की ड्रोन से रेकी कर रहा है. ताकि रात के समय में घरों में चोरी कर सकें. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोर-चोर...एमपी में मचाये शोर!
चोर-चोर...एमपी में मचाये शोर!

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में बीते दो सप्ताह से रात में संदिग्ध ड्रोन उड़ते देख लोगों में काफी दहशत का माहौल है. वहीं ग्रामीणों में अफवाह फैल रही है कि कोई चोर गिरोह इन ड्रोनों के इस्तेमाल से घरों की रेकी की जा रही है, ताकि बाद में चोरी की वारदातों को अंजाम दे सकें. इसको लेकर गांवों में लोग रात-रात में जागर पहरा दे रहे हैं. ग्रामीण का कहना है कि सभी लोग लाठी डंडों को हाथ में लेकर गलियों और खेतों में निगरानी कर रहे हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. 

ग्रामीण इलाकों में दहशत इतनी फैली हुई है कि पिछली रात में चंद्र नगर गांव में ड्रोन देखने की सूचना पर पूरा गांव सतर्क हो गया है. ग्रामीणों ने तुरतं लाठी डंडे उठाए और झुंड बनाकर सड़कों पर निकल आए. देर रात तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा. लोगों का कहना है कि ये ड्रोन किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं उड़ रहे, बल्कि चोरी की घटनाओं से पहले घरों की स्थिति जानने के लिए भेजे जा रहे हैं.

1 लड़के पर हमला
वहीं ड्रोन के खौफ से जुड़ी एक और गंभीर घटना राजनगर थाना क्षेत्र के इमलिया गांग्रामीव से सामने आई है. ग्रामीणों के अनुसार, बीती रात गांव के आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने पर 14 वर्षीय एक बालक घर से बाहर आया. इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और बालक पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस 
घायल बालक के परिजनों का आरोप है कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था और हमलावरों ने ड्रोन की मदद से इलाके की रेकी की थी. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लगातार संदिग्ध ड्रोन की उड़ानें सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बनती जा रही हैं. फिलहाल पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है और ड्रोन की गतिविधियों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी है. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhatarpur newsdron chor

Trending news

sheopur news
वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी,सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी,लग गई लंका
narsinghpur news
न लाल कपड़ा...न चाकू, ऐसे काटा था खुद का गुप्तांग, पुलिस के सामने गढ़ी झूठी कहानी
dewas news
मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या
Mohan Bhagwat
एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए कहां-किस कार्यक्रम में होंगे शामिल
aiims bhopal
चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! भोपाल एम्स में इन बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा
chhattisgarh news
खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब नहीं जाना होगा कहीं और
dindori news
सालों तक पानी की बूंद को तरसे लोग, इस योजना ने आदिवासियों की बुझाई प्यास
CG News
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त का काउंटडाउन शुरू, अमित शाह आज करेंगे जारी
Bilaspur News
बिलासपुर ज़ोन में कन्फर्म बर्थ पाने की टेंशन खत्म, 'पहले आओ, पहले पाओ'पर मिलेंगी सीट
Chhindwara News
9 बच्चों की मौत पर भी जागा नहीं सिस्टम! कफ सिरप के स्टॉक से स्वास्थ्य विभाग अंजान?
;