सिर पर रामायण...जुबां पर राम का नाम, धीरेंद्र शास्त्री के पास 'घर वापसी' की अर्जी लेकर पहुंचे अहमद खान, मंदिर के लिए बेच देंगे जमीन

Chhatarpur Muslim News: यूपी के झांसी जिले के मऊरानीपुर के रहने वाले एक मुस्लिम बुजुर्ग ने हिंदू धर्म में आने के लिए अनोखा रास्ता चुना है. उन्होंने अपने सिर पर रामायण रखकर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर निकले हैं. आइए मुस्लिम बुजुर्ग के विचारों के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:16 PM IST
Trending Photos

Chhatarpur Bageshwar Dham News
Chhatarpur Bageshwar Dham News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के टकटोली गांव का एक मुस्लिम बुजुर्ग अहमद खान सिर पर रामायण रखकर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर निकले हैं. वह छतरपुर के नौगांव डीजे की धुन में भजन गाते हुए पहुंचे तो इस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ सनातन धर्म मानने वाले उसके गांव के पचास लोग भी उसकी इस मनोकामना को पूरा करने साथ चल रहे थे. उसका कहना है कि वह चालीस साल से हिंदू धर्म में वापसी की आस लगाए बैठा था, लेकिन अब समय आया है कि वह अपने गांव में मंदिर बनवाए और फिर वहां बैठकर रामायण का पाठ करें.

मिली जानकारी के मुताबिक, हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए उसने मांस खाना छोड़ दिया है और शाकाहारी भोजन ही अब करते हैं. अहमद के साथ चल रहे लोग भजन गाते हुए चल रहे थे. अहमद सिर पर रामायण रखकर राम-राम का जयघोष करते चल रहे हैं. उनका कहना है कि उस पर कोई दबाव नहीं है, उसकी हिंदू धर्म में भावना पैदा हुई, इसलिए वह अपनी जमीन बेचकर मंदिर बनवाएगा. वह बागेश्वर धाम पहुंचकर पहले धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से रामायण का पूजन करवाएगा और फिर सनातन धर्म अपनाकर मंदिर बनवाने में लग जाएगा.

'हमारा थाड़ा सा साथ दो...'
वहीं साथ में मौजूद ग्रामीण शिवाजी राजा का कहना है कि उनका नाम अहमद खान हैं, वह मुस्लिम समाज के हैं और वह अपने स्वार्थ में जा रहे हैं. उन्होंने हम लोगों से कहा कि हमारा थोड़ा साथ दो, हमारे साथ चलो. तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं. फिर हमने उनसे पूछा कि तुम किस लिए जा रहे हो? यह बताओ पहले. बोले हम रामायण लेकर जा रहे हैं और महाराज जी से जब रामायण का पूजन करा लेंगे, इसके बाद हम रामायण पढ़ेंगे. उन्होंने यह कहा कि हम उनसे कहेंगे कि हमें श्रीराम का मंदिर बनवाना है और हम वहीं पूजा करेंगे. उनके कई विचार हैं. कम से कम 25 साल पहले से उनके विचार हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी. वह अब तक अपना विचार नहीं बना पाए थे. अब उन्होंने अपना विचार बना लिया है कि हमको अब जाना है.

बड़ी धूमधाम से दिया साथ
इसके अलावा, एक और ग्रामीण दयाराम कुशवाहा ने कहा कि मुस्लिम समाज के अहमद खान हैं, जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बागेश्वर जा रहे हैं कि हमें मुस्लिम समाज से निकलकर हिंदू समाज में आना है और हिंदू समाज को मानेंगे. तब उन्होंने हम लोगों से कहा कि हमको सहयोग दो. तो हम सभी गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से उनका साथ दिया है और डीजे के साथ उनको रामायण सिर पर रखे आगे नगाड़ा और डीजे चल रहा है. वह अभी साथ में हैं. वहां पूजन होगा और पूजन के बाद वे कहते हैं कि हम अपनी रामायण पढ़ेंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे. इसके बाद हम श्रीकृष्ण भगवान का मंदिर बनवाएंगे और पूजा करेंगे.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

chhatarpur news

chhatarpur news
