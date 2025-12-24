खाकी की आड़ में जेल का काला खेल, गुटखे से लेकर खाने तक के तय हैं रेट, अवैध वसूली का वीडियो वायरल

Chhatarpur News-छतरपुर की जिला जेल से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो सामने सामने आया है, जिसमें जेल के भीतर सामान भिजवाने के नाम पर कैदियों के परिजनों से मनमाने दाम वसूले जाने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि जेल प्रहरी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से एक रेट सूची के अनुसार कैदियों तक सामग्री पहुंचाई जाती है.
Extortion in District Jail-मध्यप्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है. यहां जिला जेल में कैदियों से कथित वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जेल के अंदर सामान पहुंचाने के नाम पर मनमानी दरें वसूलने के आरोप लगाए गए हैं. इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि जेल प्रहरी से रूप में तैनात महिला पुलिसकर्मी जेल में हर सामान के बदले तय से अधिक रकम वसूलती हैं. इसके बाद ही कैदियों तक सामग्री पहुंचाई जाती है.
जेलर के एंजेट होने के आरोप
जिला जेल में कथित वसूली के इस मामले में आरोप है कि जिला जेल कैंटीन में बैठी पुष्पा अहिरवार, जेलर के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं. इस वायरल वीडियो में कथित तौर पर यह सुना जा सकता है कि जेल के अंदर अलग-अलग सामान भेजने के लिए कितनी राशि वसूली जाती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है.
वीडियो की नहीं हुई पुष्टि
हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कितना पुराना है. वीडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी जेल अखिलेश तोमर देर शाम छतरपुर जिला जेल का निरीक्षण करने पहुंचे. इस मामले की जांच की जा रही है.
कैदियों से लिया जाता है पैसा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जेल में आने वाले नए कैदियों से झाड़ू न लगाने और शौचालय में पानी न डालने के लिए पांच हजार रुपए तक लिए जाते हैं. वहीं 250 रुपए में एक गुटखा या बीड़ी का बंडल बेचा जाता है. इतना ही नहीं कैंटीन का सामान भी तय एमआरपी से 50 प्रतिशत अधिक दर पर बेचा जाता है.
कर्मचारियों से भी होती वसूली
आरोप यह भी है कि नामदार या शासकीय कर्मचारियों से 10 हजार से 50 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है. जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो कैदियों द्वारा मारपीट कराने का भी आरोप लगाया गया है. बता दें कि पुष्पा अहिरवार साल 2014-15 से जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ हैं. कैंटीन जेलर दिलीप सिंह जाटव के आने के बाद से ही वे कैंटीन का काम संभाल रही हैं. आरोप है कि पुष्पा अहिरवार को जेल का संरक्षण प्राप्त है.
