बेटे की शादी के लिए 50 हजार में खरीदी दुल्हन! सुहागरात पर घूंघट उठाते ही उड़े होश

Chhatarpur Kinnar Case: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. हाल ही में रिलीज हुई हरियाणवी फिल्म ‘सांवरी’ की तरह, यहां भी एक गरीब परिवार अपने बेटे की शादी के लिए लड़की खरीद लाया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर सबके होश उड़ गए. मामला यह है कि शुकरू अहिरवार नामक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी के लिए 50 हजार रुपये में लड़की खरीदी थी. रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने यह सौदा पक्का किया, क्योंकि वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे. शुकरू मजदूरी करके घर चलाते थे और अब उम्रदराज हो चुके हैं, इसलिए चाहते थे कि छोटा बेटा शादी कर ले और घर संभाले. उन्हें रिश्तेदार ने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ से एक उपयुक्त लड़की मिल जाएगी, जिसके बाद उन्होंने पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी.

शुकरू अहिरवार ने बताया कि शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति को तीन बीघा जमीन गिरवी रखी और 50 हजार रुपये देकर लड़की को छत्तीसगढ़ से बुलवाया. शादी के आयोजन में करीब 80 हजार रुपये और खर्च हो गए. परिवार को लगा कि उनका बेटा अब घर बसा लेगा, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद माहौल बदल गया. घर आई दुल्हन का व्यवहार परिवार को अजीब लगने लगा. वह बार-बार अपने घर जाने की जिद करने लगी और एक दिन तो घर से भागकर पास के पहाड़ों में रातभर छिपी रही. इससे गांव में चर्चा फैल गई कि शायद कुछ गड़बड़ है.

जांच के बाद सच्चाई सामने

धीरे-धीरे जब जांच-पड़ताल हुई तो सच्चाई सामने आई. वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी. बताया जाता है कि सुहागरात के दिन ही दूल्हे को यह बात पता चल गई थी, जिसके बाद परिजन दुल्हन को अस्पताल ले गए. जांच के दौरान डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी और मामला उजागर हो गया. हालांकि, बाद में गांव की बदनामी के डर से परिवार ने मामला दबा दिया और किसी तरह बात को शांत किया. यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे गरीब परिवारों के शोषण और दलालों की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

