‘जवान-किसान ही देश के असली हीरो…’ पं. धीरेंद्र शास्त्री ने बच्चों को दिया संदेश, वाल्मीकि समाज संग बैठकर किया भोजन

Dhirendra Shastri Statement: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के दौरान एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब वे सड़क गांव के पास वाल्मीकि समाज के लोगों से मिले. विकास वाल्मीकि और उनके साथी ढोल-नगाड़े बजाकर बाबा का स्वागत कर रहे थे. बाबा बागेश्वर ने पहले उनकी ट्रॉली को धक्का लगाया और फिर खुद ढोल बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया. इसके बाद उन्होंने सबके साथ बैठकर भोजन किया और समाज में समानता व एकता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जात-पात की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं.

बंचारी में पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें हिंदू राष्ट्र के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि हमारे देश में सौ करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं और अपनी संस्कृति, परंपरा और आस्था की रक्षा के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने धर्म और संस्कारों को बचाना है, तो हमें मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना होगा.

जवान-किसान भारत की असली ताकत

बाबा बागेश्वर ने आतंकवाद की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है, जहां निर्दोषों पर बम न बरसें और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे. उन्होंने बच्चों से कहा कि देश के दो सच्चे हीरो हैं. एक जो सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है और दूसरा जो खेतों में खड़ा होकर सबको अन्न देता है. उन्होंने कहा कि हमारे जवान और किसान ही भारत की असली ताकत हैं. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

